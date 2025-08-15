Eli Lilly eleva preço do Mounjaro no Reino Unido em até 170% a partir de setembro

A farmacêutica Eli Lilly anunciou que o preço do Mounjaro, medicamento utilizado para perda de peso e tratamento de diabetes, subirá no Reino Unido a partir de setembro. O fornecimento mensal das doses mais altas passará de £ 122 (R$ 834,54) para £ 330 (R$2.257,19), aumento de 170%, enquanto as menores terão reajustes entre 45% e 138%.

De acordo com a empresa, a decisão busca alinhar os preços britânicos aos praticados em outros países desenvolvidos, atendendo a críticas do governo dos Estados Unidos sobre o custo desigual de medicamentos.

O valor pago pelo Serviço Nacional de Saúde local (NHS) será mantido para garantir o fornecimento, e provedores privados poderão negociar descontos.

Pressão regulatória e cenário político

O aumento ocorre em meio à pressão do presidente republicano Donald Trump, que propôs vincular os preços de medicamentos nos EUA aos menores valores praticados no exterior. Dados da Rand Corporation mostram que, em média, o custo nos EUA é quase três vezes maior do que em outros países desenvolvidos.

A medida também reflete a preocupação da indústria farmacêutica de que acordos de preços no Reino Unido possam impactar negociações no mercado norte-americano. Conversas sobre mudanças no imposto de recuperação aplicado a vendas de medicamentos no Reino Unido ainda não foram concluídas.

O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (Nice) recomenda o Mounjaro para até 3,4 milhões de pessoas na Inglaterra, mas o NHS implementa a prescrição gradualmente, atendendo inicialmente cerca de 250 mil pacientes com maior necessidade clínica.