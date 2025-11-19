Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Motta rebate Lula e expõe crise política gerada pelo PL Antifacção

A avaliação no Palácio do Planalto é de que a condução do PL Antifacção enviado pelo governo causou uma fissura significativa na relação de Lula com Motta

Presidente Lula e Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, trocaram farpas após aprovação do PL Antifacção (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Presidente Lula e Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, trocaram farpas após aprovação do PL Antifacção (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Matheus Teixeira
Matheus Teixeira

Reporter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18h34.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), rebateu as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL Antifacção aprovado pelos deputados e expôs a crise política entre os Poderes gerada pela discussão do projeto que endurece as penas para integrantes de organizações criminosas.

O petista publicou hoje às 12h30 nas redes sociais que, da maneira como foi aprovado, o PL Antifacção "enfraquece o combate ao crime organizado e gera insegurança jurídica". Pouco mais de duas horas depois e sem citar Lula diretamente, Motta usou a mesma rede social para dar uma resposta dura. “Não se pode desinformar a população, que é alvo diariamente do crime, com inverdades”, escreveu.

O presidente da Câmara já havia feito um discurso para comemorar a aprovação da matéria com indiretas ao governo, mas nesta quarta-feira, 19, elevou o tom. Classificou como “muito grave que se tente distorcer os efeitos” do projeto e afirmou que não se enfrenta “a violência das ruas com falsas narrativas”.

“Precisamos estar unidos neste momento. O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Repito: segurança não pode ser refém de falsas narrativas”, afirmou.

O texto de Motta evidencia o estremecimento na relação com Lula, que demonstrou irritação com os rumos que a proposta tomou logo no início da tramitação em virtude da escolha de um adversário do PT, o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), para relatar o projeto.

Lula chegou a ligar para Motta a fim de expor a insatisfação, mas o presidente da Casa não recuou e os desdobramentos dos pareceres apresentados por Derrite ampliaram ainda mais o desgaste.

Fissura significativa na relação

Segundo apurou a Exame com dois integrantes do alto escalão do Palácio do Planalto, a avaliação no governo é de que criou-se uma fissura significativa na relação do petista com Motta. A leitura é que as divergências são naturais, mas que houve uma quebra de confiança do Executivo devido à escolha de Derrite, que se licenciou da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, como relator.

Isso porque, o deputado é auxiliar direto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem chance de ser o adversário de Lula nas eleições de 2026. Apesar do estremecimento, essas fontes citam a habilidade do chefe do Executivo em evitar guerras declaradas a fim de não comprometer a pauta do governo na Câmara. Eles preveem, no entanto, uma mudança na relação entre os dois que pode, sim, ter consequências nas próximas negociações.

Parlamentares ligados a Motta, porém, amenizam a troca de farpas públicas após a aprovação do PL Antifacção. Dois deles ouvidos pela Exame sob reserva afirmam que o Executivo precisa mais da Câmara do que o contrário. Além disso, afirmam que era natural que fosse aprovado um texto sobre segurança pública, seara em que a direita costuma vencer os debates junto à opinião pública, com apoio maior da oposição.

Acompanhe tudo sobre:Segurança públicaHugo MottaLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

Novo caça Gripen FAB 4111 realiza 1º voo no Brasil

Após bloquear Rodoanel, motorista confessa ter inventado história de falsa bomba à polícia

20 de novembro: tem rodízio no feriado da Consciência Negra em SP?

Que horas viajar para o interior hoje? Veja melhores horários de trânsito em SP

Mais na Exame

Mercados

Nvidia lucra US$ 32 bilhões no 3 tri, supera expectativa e ação sobe

Brasil

Novo caça Gripen FAB 4111 realiza 1º voo no Brasil

ESG

Maioria dos paraenses aprova legado positivo deixado pela COP30

English

Juan Manuel Santos: 'Latin America must avoid extremes'