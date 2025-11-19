Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula diz que PL Antifacção aprovado na Câmara 'enfraquece combate ao crime'

O presidente afirmou que o texto aprovado pelos deputados "enfraquece o combate ao crime organizado" e disse que tentará reverter a derrota no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou texto aprovado pela Câmara (Ricardo Stuckert/Presidência)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou texto aprovado pela Câmara (Ricardo Stuckert/Presidência)

Matheus Teixeira
Matheus Teixeira

Reporter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12h48.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 19, que o PL Antifacção aprovado na Câmara "enfraquece o combate ao crime organizado e gera insegurança jurídica". O chefe do Executivo disse que os deputados alteararam "pontos centrais" do projeto que o governo havia apresentado. 

O Executivo enviou a proposta ao Legislativo três dias após a operação do Rio de Janeiro que acabou com 121 mortos. A medida era a aposta do Palácio do Planalto para criar um discurso de que Lula é firme no enfrentamento ao crime organizado e fazer um contraponto ao governador do Rio, Claudio Castro (PL), que viu sua popularidade aumentar depois da ação policial. 

No entanto, o governo já começou o debate da proposta derrotado devido à decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de indicar para conduzir as discussões o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que se licenciou da Secretaria de Segurança Pública do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) apenas para relatar o projeto.

Derrite apresentou seis pareceres e nenhum agradou o governo federal. Ao final, porém, ele conseguiu o apoio do centrão e dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e derrotou o Executivo.

Divergências sobre a PF

Lula, porém, fez críticas ao projeto nas redes sociais e anunciou que tentará reverter a derrota no Senado. "É importante que prevaleça, no Senado, o diálogo e a responsabilidade na análise do projeto para que o Brasil tenha de fato instrumentos eficazes no enfrentamento às facções criminosas", escreveu.

Um dos principais pontos de divergência e que gerou resistência no governo federal foi a determinação de divisão de recursos oriundos de bens apreendidos com fundos estaduais, não ficando mais apenas com a Polícia Federal.

"O compromisso do Governo do Brasil é com uma agenda legislativa que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as forças de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar as facções nos territórios onde elas tentam se impor, mas especialmente para atingir as estruturas de comando que sustentam e financiam seus crimes", afirmou Lula.

E prosseguiu: "Estamos do lado do povo brasileiro e não abriremos mão de combater de verdade toda a cadeia do crime organizado". Hugo Motta, porém, enalteceu o projeto e no discurso após a aprovação já havia mandado recado ao governo. “Cabe ressaltar que a função do parlamento não é carimbar projeto apresentado por alguma força política e passar adiante, o compromisso do Parlamento é debater matérias e entregar a melhor versão possível”, afirmou na noite de terça-feira, 18.

 

Acompanhe tudo sobre:Segurança públicaGoverno LulaCâmara dos Deputados

Mais de Brasil

COP30 antecipará em 30 anos obras de infraestrutura em Belém, diz Hélder

Lula terá seis reuniões multilaterais para acelerar negociações na COP30

Vai chover no feriado em SP? Confira a previsão

O que muda com o PL Antifacção aprovado pela Câmara

Mais na Exame

Future of Money

Computação quântica vai 'quebrar' bitcoin e Ethereum até 2028, diz Vitalik Buterin

ESG

Mecanismo lançado na COP30 prevê R$ 550 milhões para ações em terras indígenas

Economia

Sindicalização cresce pela 1ª vez em uma década e atinge 8,9%

Negócios

Ela aumentou sua renda em 700% e revela quatro estratégias para escalar patrimônio