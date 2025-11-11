Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Motta decide que PL antifacção não será votado nesta terça-feira

Relatório apresentado pelo relator Guilherme Derrite enfrenta críticas do governo federal e da PF, que apontou que mudanças propostas podem enfraquecer combate ao crime organizado

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15h00.

Tudo sobreSegurança pública
Saiba mais

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários decidiram adiar a votação do projeto de lei que trata do combate a facções criminosas. A proposta não será incluída na pauta desta terça-feira, 11 de novembro, por falta de consenso em torno do relatório.

Segundo interlocutores da Casa, inclusive do próprio governo, que se opõe à versão atual do texto, há articulações em curso para que o projeto seja votado na quarta ou quinta-feira.

De autoria do Poder Executivo, o projeto é relatado pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), ligado à oposição. Derrite está licenciado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, função que exerce na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Após a reunião de líderes, Motta se encontrou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para tratar do conteúdo do projeto. A expectativa é de que Motta se reúna novamente com os líderes e com Derrite após esse encontro.

Críticas às mudanças de Derrite na PL Antifacção

O relatório de Derrite enfrenta resistência do Palácio do Planalto, que aponta preocupação com trechos que modificam a Lei Antiterrorismo, com a possibilidade de reduzir o papel da Polícia Federal no combate às facções, com um item que poderia ser interpretado como criminalização de movimentos sociais e com limites impostos às medidas de confisco de bens.

Derrite ajustou trechos relacionados à atuação da PF e ao confisco de bens, mas as mudanças não foram suficientes para firmar um acordo com a corporação.

Nesta segunda-feira, a Polícia Federal emitiu uma nota criticando as alterações na proposta e enfatizou que os pontos trazidos por Derrite podem enfraquecer o combate ao crime organizado.

"Pelo relatório apresentado, o papel institucional histórico da Polícia Federal no combate ao crime — especialmente contra criminosos poderosos e organizações de grande alcance — poderá sofrer restrições significativas", diz o comunicado da PF.

Veja os principais pontos do projeto antifacção:

  • Novo crime: Cria a “organização criminosa qualificada”, com pena de 8 a 15 anos de prisão para grupos que tentem controlar territórios e atividades econômicas, via “violência e ameaça”. O objetivo é enquadrar facções e milícias.
  • Servidor público: A Justiça pode afastar cautelarmente o servidor que “promove, constitui, financia ou integra” a organização criminosa. Condenados ficam impedidos de vínculo com o Poder Público por até 14 anos.
  • Penas mais duras: A pena sobe para até 30 anos se houver homicídio em favor da “organização criminosa qualificada”. Também foi endurecida a punição para organização criminosa simples, que pode chegar a 10 anos.
  • Intervenção judicial: A Justiça pode ordenar “intervenção judicial” em empresa ligada à organização criminosa, com nomeação de gestor externo. A medida prevê “imediato bloqueio” de operação financeira, societária e afins.
  • Sequestro de bens: A Justiça pode decretar a apreensão de bens e valores do investigado no curso do inquérito ou ação penal, ainda antes do trânsito em julgado, se houver suspeita de que são fruto do crime.
  • Banco de dados nacional: Estabelece um “Banco Nacional das Organizações Criminosas”, com o objetivo de reunir informações sobre os faccionados. Ele poderia ser consultado por qualquer órgão de segurança pública.
  • Monitoramento de preso: O texto prevê o monitoramento, com autorização judicial, de conversas e reuniões de presos provisórios e condenados por integrar organização criminosa, podendo ocorrer no parlatório ou por meio virtual.
  • Transferência de cadeia: A administração penitenciária ganha o direito de transferir presos para outras cadeias, comunicando imediatamente o juiz. Isso, no entanto, só poderá ser feito no caso de risco iminente nos casos de motim, rebelião ou outras situações de grave perturbação da ordem no estabelecimento prisional.

(com informações de agência O Globo e Agência Câmara)

Acompanhe tudo sobre:Câmara dos DeputadosHugo MottaPolícia FederalGoverno LulaLuiz Inácio Lula da SilvaSegurança pública

Mais de Brasil

Brasil pode convencer outros países pelo exemplo ambiental, diz ministra da Ciência

CNH sem autoescola vai sair neste mês, diz ministro dos Transportes

PL Antifacção: Derrite muda parecer e governo tenta evitar derrota

Ministro das Cidades quer dinheiro de Brics e UE em fundo para municípios

Mais na Exame

Marketing

O futuro das marcas em um mundo com menos nascimentos

Um conteúdo Bússola

É arriscado usar IA na publicidade da Black Friday? Advogados respondem

Future of Money

China acusa governo dos EUA de roubar R$ 68 bilhões em bitcoin

Negócios

Startup anuncia captação de R$ 250 milhões, a maior do ano em transporte