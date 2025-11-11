Brasil

Desaprovação de Lula chega a 52,8% e aprovação em 40,9%, diz pesquisa Futura

Levantamento realizado entre os dias 4 e 8 de novembro ouviu 2.000 pessoas distribuídas em 898 municípios

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16h55.

Tudo sobreEleições 2026
Saiba mais

Uma pesquisa do instituto Futura Inteligência, com parceria da Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 11, mostra que 40,9% dos eleitores aprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi de 40,9% e 52,8% o reprovam — 6,3% não souberam responder.

No levantamento, 30,5% dos entrevistados classificaram o trabalho do presidente como bom ou ótimo, mas, 44,9% dos participantes veem o governo federal como ruim ou péssimo. Outros 22,8% classificaram a gestão do petista como regular.

Na comparação com o levantamento realizado em outubro, a avaliação negativa ficou estável. Já entre os que consideram a gestão do petista como boa ou ótima, houve queda de 2,4 pontos percentuais na avaliação positiva do governo do presidente — 32,9% classificaram o governo Lula como bom ou ótimo em outubro. Na avaliação regular, houve três pontos percentuais de alta — de 19,8% para 22,8%.

O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 8 de novembro, com 2.000 entrevistados distribuídos em 898 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Futura/Apex: cenários para eleições de 2026

A pesquisa Futura Inteligência para o primeiro turno das eleições presidenciais apresenta seis diferentes cenários testando nomes do campo governista e opositor.

No Cenário 1, Lula lidera com 34,0%, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 23,1%, enquanto votos nulos ou em ninguém somam 15,3%. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), tem 7,9%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 5,9% e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, com 5,6%. A percentagem de indecisos foi de 8,1%.

No cenário 2, Lula lidera com 35,1%. Em seguida, aparece Tarcísio com 33,8% e Caiado tem 10,7%. Ninguém/branco/nulo são 14,3%, e indecisos, 6,1%.

O cenário 3 mostra Lula com 36,1%, Ratinho Jr. com 21,1%, Ronaldo Caiado com 19,4%, votos nulos em 17,4% e indecisos em 6,0%.

No cenário 4, Lula tem 37,2%. Em seguida, Ronaldo Caiado, com 21,3%, e Romeu Zema, com 18,1%. Nulos somam 17,5% e indecisos 5,9%.

No cenário 5, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 42,9%, enquanto Lula aparece com 36,6%. Ronaldo Caiado tem 9,1%, nulos 8,5% e indecisos 2,9%.

Por fim, o cenário 6 simula a disputa com Michelle Bolsonaro, que tem 37,1%, contra 35,9% de Lula. Ronaldo Caiado chega a 14,4%, nulos são 9,8% e indecisos 2,8%.

Futura/Apex: intenções para o 2º turno

Na simulação do 2º turno das eleições presidenciais, Lula perderia na maioria dos cenários simulados.

Lula x Tarcísio de Freitas

Em um eventual segundo turno entre o presidente Lula e Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo levaria vantagem. Tarcísio aparece com 46,5% das intenções de voto, contra 39,5% de Lula. Outros 10,8% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, enquanto 3,1% não souberam ou não responderam.

Lula x Ratinho Júnior

No cenário com Ratinho Júnior, o governador do Paraná aparece com 41,5% das intenções de votos, contra 39,9% de Lula. Os que não escolheriam nenhum dos dois somam 15,3%, e os indecisos são 3,3%.

Lula x Ronaldo Caiado

Em uma disputa entre Lula e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado tem 41,9% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 39%. Votos brancos, nulos ou em nenhum dos dois chegam a 15,8%, e 3,3% não souberam ou não responderam.

Lula x Michelle Bolsonaro

Em um cenário inédito testando Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela também aparece à frente de Lula. Michelle tem 46,5%, contra 40,4% do petista. Outros 11% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 2,2% estão indecisos.

Lula x Romeu Zema

Entre Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o petista aparece na liderança, com 40,6%, e Zema com 38,8%. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos dois chegam a 17%, e 3,7% não souberam ou não responderam.

Lula x Jair Bolsonaro

Em um cenário em que Lula voltaria a enfrentar Jair Bolsonaro, o ex-presidente aparece com 46,6% das intenções de votos, enquanto o petista tem 40,2%. Outros 10,9% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 2,2% dizem estar indecisos.

 

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaJair BolsonaroMichelle BolsonaroTarcísio Gomes de FreitasEleições 2026

