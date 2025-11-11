Desaprovação de Lula chega a 52,8% e aprovação em 40,9%, diz pesquisa Futura

Uma pesquisa do instituto Futura Inteligência, com parceria da Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 11, mostra que 40,9% dos eleitores aprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi de 40,9% e 52,8% o reprovam — 6,3% não souberam responder.

No levantamento, 30,5% dos entrevistados classificaram o trabalho do presidente como bom ou ótimo, mas, 44,9% dos participantes veem o governo federal como ruim ou péssimo. Outros 22,8% classificaram a gestão do petista como regular.

Na comparação com o levantamento realizado em outubro, a avaliação negativa ficou estável. Já entre os que consideram a gestão do petista como boa ou ótima, houve queda de 2,4 pontos percentuais na avaliação positiva do governo do presidente — 32,9% classificaram o governo Lula como bom ou ótimo em outubro. Na avaliação regular, houve três pontos percentuais de alta — de 19,8% para 22,8%.

O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 8 de novembro, com 2.000 entrevistados distribuídos em 898 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Futura/Apex: cenários para eleições de 2026

A pesquisa Futura Inteligência para o primeiro turno das eleições presidenciais apresenta seis diferentes cenários testando nomes do campo governista e opositor.

No Cenário 1, Lula lidera com 34,0%, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 23,1%, enquanto votos nulos ou em ninguém somam 15,3%. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), tem 7,9%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 5,9% e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, com 5,6%. A percentagem de indecisos foi de 8,1%.

No cenário 2, Lula lidera com 35,1%. Em seguida, aparece Tarcísio com 33,8% e Caiado tem 10,7%. Ninguém/branco/nulo são 14,3%, e indecisos, 6,1%.

O cenário 3 mostra Lula com 36,1%, Ratinho Jr. com 21,1%, Ronaldo Caiado com 19,4%, votos nulos em 17,4% e indecisos em 6,0%.

No cenário 4, Lula tem 37,2%. Em seguida, Ronaldo Caiado, com 21,3%, e Romeu Zema, com 18,1%. Nulos somam 17,5% e indecisos 5,9%.

No cenário 5, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 42,9%, enquanto Lula aparece com 36,6%. Ronaldo Caiado tem 9,1%, nulos 8,5% e indecisos 2,9%.

Por fim, o cenário 6 simula a disputa com Michelle Bolsonaro, que tem 37,1%, contra 35,9% de Lula. Ronaldo Caiado chega a 14,4%, nulos são 9,8% e indecisos 2,8%.

Futura/Apex: intenções para o 2º turno

Na simulação do 2º turno das eleições presidenciais, Lula perderia na maioria dos cenários simulados.

Lula x Tarcísio de Freitas

Em um eventual segundo turno entre o presidente Lula e Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo levaria vantagem. Tarcísio aparece com 46,5% das intenções de voto, contra 39,5% de Lula. Outros 10,8% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, enquanto 3,1% não souberam ou não responderam.

Lula x Ratinho Júnior

No cenário com Ratinho Júnior, o governador do Paraná aparece com 41,5% das intenções de votos, contra 39,9% de Lula. Os que não escolheriam nenhum dos dois somam 15,3%, e os indecisos são 3,3%.

Lula x Ronaldo Caiado

Em uma disputa entre Lula e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado tem 41,9% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 39%. Votos brancos, nulos ou em nenhum dos dois chegam a 15,8%, e 3,3% não souberam ou não responderam.

Lula x Michelle Bolsonaro

Em um cenário inédito testando Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela também aparece à frente de Lula. Michelle tem 46,5%, contra 40,4% do petista. Outros 11% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 2,2% estão indecisos.

Lula x Romeu Zema

Entre Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o petista aparece na liderança, com 40,6%, e Zema com 38,8%. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos dois chegam a 17%, e 3,7% não souberam ou não responderam.

Lula x Jair Bolsonaro

Em um cenário em que Lula voltaria a enfrentar Jair Bolsonaro, o ex-presidente aparece com 46,6% das intenções de votos, enquanto o petista tem 40,2%. Outros 10,9% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 2,2% dizem estar indecisos.