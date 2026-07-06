Motta cria comissão especial para discutir redução da maioridade penal

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou nesta segunda-feira, 6, a criação de uma comissão especial para discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/15, que trata da redução da maioridade penal.

A decisão, na prática, coloca o texto em tramitação na Casa. Com o recesso parlamentar e as eleições no radar, as discussões somente devem avançar após outubro.

Em junho, a PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A votação ficou por 44 votos a 18. O mérito da proposta não foi avaliado, apenas a sua constitucionalidade.

Na época, líderes partidários indicaram que há um acordo para que o deputado Mendonça Filho (PL-PE) faça a relatoria da proposta, e que o colegiado seja presidido pelo deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA).

Mendonça, que foi relator da PEC da Segurança Pública, chegou a incluir a redução da maioria no texto, mas, após pedido de Motta, retirou o dispositivo do texto.

O tema tem apoio popular, que vai de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos do senador Flávio Bolsonaro.

Segundo pesquisa da Real Time Big Data, 90% dos entrevistados aprovam a medida, enquanto 8% desaprovam e 2% não souberam ou não responderam.

No detalhamento do levantamento, há convergência de posicionamento entre eleitores de perfis diferentes.

Entre os eleitores do presidente Lula, 81% aprovam a redução da maioridade penal. Já entre os eleitores de Flávio, esse índice sobe para 96%.

O que prevê a PEC que reduz a maioridade penal?

A proposta principal (PEC 32/15), do ex-deputado Gonzaga Patriota (PE), previa originalmente a plena maioridade civil e penal aos 16 anos. Isso significa que, além de responderem por crimes como adultos, os jovens passariam a ter todos os direitos da vida adulta: poderiam casar, celebrar contratos e obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O texto tornava ainda o voto obrigatório aos 16 anos e reduzia a idade mínima para se candidatar a cargos como o de vereador.

Mas o parecer do relator, deputado Coronel Assis (PL-MT), retirou as modificações na esfera civil, prevendo exclusivamente a punição criminal de jovens com mais de 16 anos.

Assis explicou que retirou a parte dos direitos civis para garantir que a PEC tratasse apenas de um assunto, evitando “confusão jurídica”.

Outras propostas

Além da proposta principal, Assis também recomenda, no parecer, a admissibilidade de duas outras PECs apensadas.

Uma delas – PEC 8/26, do deputado Capitão Alden (PL-BA) – sugere a redução da maioridade penal apenas em casos excepcionais, como crimes hediondos ou crueldade extrema, após avaliação técnica do jovem.

Já a outra – PEC 9/26, da deputada Julia Zanatta (PL-SC) – propõe a redução geral para 16 anos em todos os crimes e estabelece que adolescentes de 12 a 16 anos também respondam criminalmente se cometerem crimes com violência, grave ameaça ou contra a vida.