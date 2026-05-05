Real Time Big Data: redução da maioridade penal une eleitores de Lula e Flávio

A redução da maioridade penal para 16 anos reúne apoio amplo no país, que vai de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos do senador Flávio Bolsonaro.

Segundo pesquisa da Real Time Big Data, 90% dos entrevistados aprovam a medida, enquanto 8% desaprovam e 2% não souberam ou não responderam.

No detalhamento do levantamento, há convergência de posicionamento entre eleitores de perfis diferentes.

Entre os eleitores do presidente Lula, 81% aprovam a redução da maioridade penal. Já entre os eleitores de Flávio, esse índice sobe para 96%.

A pesquisa também mostra níveis elevados de aprovação em outros grupos políticos. Eleitores de Caiado registram 98% de apoio, enquanto os de Zema e Renan aparecem com 97%.

No campo mais ao centro, eleitores de Ciro mantêm maioria favorável, com 84%.

O mairo percentual de desaprovação da medida está concentrado entre o eleitorado do presidente petista, com 16%, seguido pelos eleitores de Ciro, com 14%. Nos demais grupos, a rejeição fica abaixo de 5%.

A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos estava em discussão no Congresso após o relator incluir a possibilidade de um referendo para aprovar ou não a proposta. O texto estava dentro da PEC da Segurança, mas foi retirado.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou em março que deve criar uma comissão especial para discutir o tema.

Proibição de bets e jornada de trabalho dividem mais

Diferentemente da maioridade penal, outras propostas testadas pela pesquisa mostram maior divisão. A proibição de propaganda de apostas esportivas, conhecidas como bets, registra 63% de aprovação e 31% de desaprovação.

O Partido dos Trabalhadores apresentou um projeto de lei que proibe apostas no Brasil. A proposta não tem projeção de ser votada na Câmara dos Deputados.

Já a redução da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2 tem 71% de apoio geral, mas enfrenta resistência maior em grupos específicos. Entre eleitores de Zema, por exemplo, a aprovação cai para 52%, com 45% de desaprovação.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de maio de 2026, com 2.000 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número BR-03627/2026.