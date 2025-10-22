Brasil

Motta cobra solução fiscal antes da votação da LDO no Congresso

Presidente da Câmara diz que governo precisa resolver impasse orçamentário para garantir meta fiscal de 2026

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07h05.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira que o governo precisa resolver "o problema fiscal" para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) seja votada pelo Congresso.

" Só adianta votar a LDO depois que resolver esse problema fiscal, para não ter que votar alterando a meta", afirmou Motta.

O presidente da Câmara disse também que falou por telefone com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira e que eles debateram sobre projetos de lei que devem ser enviados pelo governo para auxiliar no cumprimento da meta fiscal.

O ministro disse em entrevista à Globo News que as iniciativas seriam enviadas hoje, algo que ainda não aconteceu. O presidente da Câmara vai ter novas conversas amanhã com Haddad para falar sobre o assunto.

O governo quer ressuscitar pontos da medida provisória (MP) alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em projetos de lei. A nova estratégia é discutir esses temas de forma separada: iniciativas de aumento de arrecadação, como a taxação de bets e fintechs; e as medidas de corte de gastos.

Nova estratégia fiscal do governo

Com esse encaminhamento, o governo busca reduzir resistências, mas também é uma forma de forçar um posicionamento dos parlamentares sobre os temas. Uma das ideias é incluir os temas em projetos já em tramitação no Congresso por meio da iniciativa de parlamentares.

A parte relativa à tributação de ativos financeiros, como a uniformização das alíquotas e o fim da isenção de títulos como LCA e LCI, deve ficar de fora desta vez. Isso foi um dos principais focos de tensão nas discussões da MP.

Na semana passada, o ministro havia sugerido ainda que via espaço para recuperar a proposta de limitação de compensações tributárias indevidas dentro dos temas considerados "incontroversos".

A decisão final sobre a solução para o impasse do Orçamento de 2026 ainda não é conhecida. A votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) na Comissão Mista de Orçamento (CMO) já foi adiada duas vezes.

A MP, que perdeu a vigência há duas semanas, era considerada crucial para fechar as contas de 2026, com expectativa de arrecadação de R$ 20,9 bilhões.
