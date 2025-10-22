Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Motta anuncia votação de projeto que cria bancada cristã na Câmara

Proposta unifica frentes evangélica e católica

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12h09.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que levará à votação, nesta quarta-feira, o projeto de resolução que cria a bancada cristã na Casa. A proposta, apresentada por deputados das frentes evangélica e católica, institui uma nova liderança com direito a voto no colégio de líderes — instância que define a pauta de votações e as negociações políticas do plenário.

" Hoje é um dia de muita alegria. Acabo de receber, das mãos do Gilberto e do Gastão, um requerimento de urgência que trata de um projeto de resolução que cria a bancada cristã na Casa, demonstrando que as bancadas evangélica e católica têm interesse de caminhar conjuntamente em muitas pautas que são de interesse da população brasileira", afirmou Motta, ao confirmar que o requerimento será analisado ainda nesta tarde.

A articulação é conduzida pelos deputados Gilberto Nascimento (PSD-SP), presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e Luiz Gastão (PSD-CE), que lidera o grupo católico. A ideia é unificar as duas frentes sob uma representação institucional, com direito a indicar um líder e participar das reuniões que definem as prioridades da Câmara. Neste primeiro momento, Nascimento foi escalado para assumir a cadeira no colégio de líderes, cargo que vai revezar entre evangélica e católica anualmente.

Na prática, o status de liderança garante uma série de prerrogativas políticas: o líder da bancada cristã poderá votar nas reuniões do colégio de líderes — onde se decide o que vai ou não à pauta do plenário —, negociar tempo de fala em votações, participar de acordos de procedimento e ter acesso direto à Mesa Diretora. O posto também dá direito a indicar representantes em comissões e participar das rodadas de negociação com o governo federal e com as demais bancadas partidárias.

O projeto foi protocolado na semana passada e conta com o apoio da ala conservadora da Casa. Se aprovado, o colegiado passará a figurar entre os 21 assentos do colégio de líderes, ampliando o peso político dos grupos religiosos nas decisões internas. A frente evangélica, sozinha, reúne mais de 200 parlamentares, e a expectativa é de que a nova liderança represente, em conjunto, mais de 300 deputados — incluindo nomes que se identificam com pautas religiosas mesmo sem vínculo formal com igrejas.

Aproximação política com a base conservadora

A criação da bancada cristã vinha sendo discutida desde a gestão de Arthur Lira (PP-AL), mas ganhou tração sob o comando de Motta, que tem buscado consolidar apoio entre os segmentos religiosos e dar maior espaço institucional às frentes temáticas. O movimento é visto nos bastidores como um gesto político de aproximação com a base conservadora, em um momento de recomposição de forças no plenário e de debates sensíveis ao eleitorado cristão — como a regulação das redes sociais, a política de drogas e os vetos de Lula ao novo licenciamento ambiental.

Nesta quarta-feira, os integrantes da iminente bancada cristã se reuniram em culto ecumênico. Motta esteve na solenidade, acompanhado de sua esposa, Luana Medeiros.

Para além das orações, o deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) fez um canto religioso em prol da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023. A letra afirma que a anistia é "a justiça mais ampla", e que "o batom na estátua não apaga a esperança", em referência a Débora do Batom, condenada a 14 anos de prisão por pichar a estátua da Justiça naquele dia.

O pedido por anistia ocorre no dia em que o acórdão dos condenados na trama do golpe foi publicado no sistema do STF. Nas últimas semanas, a proposta perdeu força na Casa. Na noite desta terça-feira, ao ser questionado sobre o projeto das reduções de pena, Motta afirmou que não havia "novidades".

Acompanhe tudo sobre:Câmara dos DeputadosHugo Motta

Mais de Brasil

Daniel Vilela lidera cenários de 1º e 2º turno para o governo de Goiás, diz Futura

Leilão do pré-sal: governo oferta sete blocos de petróleo nesta quarta-feira

Operação em SP mira lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos

Conselho de Ética da Câmara analisa processos contra nove deputados

Mais na Exame

Casual

Itaú Cultural inaugura andar de arte moderna com obras de Tarsila do Amaral, Portinari e Lygia Clark

Mercados

Batalha de titãs: CEO da Warner resiste a investida bilionária da Paramount

Future of Money

Citi está explorando stablecoins e defende digitalização da economia, diz líder global

Negócios

Gaste 4 horas por ano nisso, se quiser aprender o que os grandes executivos sabem sobre dinheiro