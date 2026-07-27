Moto financiada pelo governo: veja as regras para participar do Move Brasil

Repórter
Publicado em 27 de julho de 2026 às 09h48.
O governo federal lançou nesta segunda-feira, 27, o programa Move Brasil Entregadores e Motoapp, uma linha de crédito destinada a facilitar a compra de motocicletas e bicicletas, elétricas ou não, por entregadores de aplicativo, mototaxistas e outros profissionais do setor.
A iniciativa oferece financiamento de até 100% do valor do veículo, com juros inferiores aos praticados pelo mercado.
A operação será feita pela Caixa Econômica Federal, com recursos subsidiados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO). A expectativa do governo é financiar até 100 mil veículos.Os pedidos de financiamento já podem ser feitos pelo portal do programa, que utiliza a conta Gov.br para o cadastro dos interessados.
O programa é voltado a entregadores e motoristas que utilizam motocicletas no trabalho, tanto profissionais de aplicativos quanto trabalhadores com carteira assinada.
Para participar, é necessário cumprir um dos seguintes requisitos:
Profissionais de aplicativos devem ter pelo menos seis meses de cadastro na plataforma e mínimo de 100 corridas ou entregas realizadas;
Trabalhadores CLT, como motofretistas, mototaxistas e ciclistas, precisam ter pelo menos seis meses de vínculo empregatício na mesma empresa.
O programa contempla motocicletas, motonetas e ciclomotores flex de até 160 cilindradas, além de motos e bicicletas elétricas fabricadas no Brasil ou com projeto de produção nacional.
Entre os modelos elegíveis estão:
Os preços variam de aproximadamente R$ 12,5 mil nos modelos elétricos mais baratos até cerca de R$ 26 mil.
O financiamento cobre até 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada.
As condições anunciadas pelo governo são:
juros de 12,5% ao ano para homens;
juros de 11,5% ao ano para mulheres;
prazo de até 48 meses;
dois meses de carência.
Segundo o governo, as taxas representam menos da metade da média cobrada pelo mercado, que, de acordo com a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (ANEF), ficou em 26,6% ao ano em abril de 2026.
O cadastro deve ser realizado pelo portal do Move Brasil, utilizando a conta Gov.br. A análise inicial é feita pela plataforma, com resposta prevista em até cinco dias úteis.
Após a aprovação, o interessado poderá contratar o financiamento diretamente com a Caixa ou por meio de concessionárias participantes, sujeito à análise de crédito da instituição financeira.
O programa também prevê uma linha de crédito para empresas ampliarem a infraestrutura de recarga e de troca de baterias para motocicletas elétricas, incentivando a expansão desse mercado no país.