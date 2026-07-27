Moto financiada pelo governo: veja as regras para participar do Move Brasil

O governo federal lançou nesta segunda-feira, 27, o programa Move Brasil Entregadores e Motoapp, uma linha de crédito destinada a facilitar a compra de motocicletas e bicicletas, elétricas ou não, por entregadores de aplicativo, mototaxistas e outros profissionais do setor.

A iniciativa oferece financiamento de até 100% do valor do veículo, com juros inferiores aos praticados pelo mercado.

A operação será feita pela Caixa Econômica Federal, com recursos subsidiados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO). A expectativa do governo é financiar até 100 mil veículos.

Os pedidos de financiamento já podem ser feitos pelo portal do programa, que utiliza a conta Gov.br para o cadastro dos interessados.

Quem pode participar do programa?

O programa é voltado a entregadores e motoristas que utilizam motocicletas no trabalho, tanto profissionais de aplicativos quanto trabalhadores com carteira assinada.

Para participar, é necessário cumprir um dos seguintes requisitos:

Profissionais de aplicativos devem ter pelo menos seis meses de cadastro na plataforma e mínimo de 100 corridas ou entregas realizadas;

Trabalhadores CLT, como motofretistas, mototaxistas e ciclistas, precisam ter pelo menos seis meses de vínculo empregatício na mesma empresa.

Quais motos podem ser financiadas?

O programa contempla motocicletas, motonetas e ciclomotores flex de até 160 cilindradas, além de motos e bicicletas elétricas fabricadas no Brasil ou com projeto de produção nacional.

Entre os modelos elegíveis estão:

Honda Biz 125 EX;

Honda CG 160 Cargo, Fan e Titan;

Honda NXR 160 Bros;

Yamaha Factor;

Yamaha Fazer FZ15;

Yamaha Crosser;

Shineray SE1, SE2 e SHE-S;

Watts W125;

Yamaha Neo's (elétrica).

Os preços variam de aproximadamente R$ 12,5 mil nos modelos elétricos mais baratos até cerca de R$ 26 mil.

Como funciona o financiamento?

O financiamento cobre até 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada.

As condições anunciadas pelo governo são:

juros de 12,5% ao ano para homens;

juros de 11,5% ao ano para mulheres;

prazo de até 48 meses;

dois meses de carência.

Segundo o governo, as taxas representam menos da metade da média cobrada pelo mercado, que, de acordo com a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (ANEF), ficou em 26,6% ao ano em abril de 2026.

Como solicitar o crédito?

O cadastro deve ser realizado pelo portal do Move Brasil, utilizando a conta Gov.br. A análise inicial é feita pela plataforma, com resposta prevista em até cinco dias úteis.

Após a aprovação, o interessado poderá contratar o financiamento diretamente com a Caixa ou por meio de concessionárias participantes, sujeito à análise de crédito da instituição financeira.

O programa também prevê uma linha de crédito para empresas ampliarem a infraestrutura de recarga e de troca de baterias para motocicletas elétricas, incentivando a expansão desse mercado no país.