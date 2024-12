Em sua decisão, Moraes afirma que novos depoimentos de Cid à Polícia Federal evidenciam a tentativa de Braga Netto de "embaraçar as investigações em curso". O ministro diz ainda que a PF apresentou provas de que Braga Netto tentou controlar as informações fornecidas por Cid para "alterar a realidade dos fatos apurados, além de consolidar o alinhamento de versões entre os investigados”

A PF apontou ainda que as informações obtidas com familiares de Cid foram enviadas a outros investigados para "tranquilizar os demais integrantes da organização criminosa de que os fatos relativos aos mesmos não estariam sendo repassados à investigação".

Moraes afirma que o pai de Cid ligou para Braga Netto três dias após a decisão de homologação do acordo de colaboração premiada firmado com a PF. Na ocasião, o pai de Cid afirmou que "é tudo mentira" o que se falaram sobre o acordo.

De acordo com Moraes, as investigações "revelaram a gravíssima participação de Walter Souza Braga Netto os fatos investigados, em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, além de demonstrar relevantes indícios de que orepresentado atuou, reiteradamente, para embaraçar as investigações".

Ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa derrotada nas eleições presidenciais de 2022, o general do Exército Walter Braga Netto foi detido em Copacabana, onde vive, e levado ao Comando da 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro. Segundo o colunista do GLOBO, Lauro Jardim, o militar é o primeiro general de quatro estrelas a ser preso na história do Brasil.