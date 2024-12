Caixa de vinho: dinheiro para matar Moraes e autoridades foi obtido junto ao ‘agro', diz Cid

Em depoimento prestado à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o dinheiro entregue por Braga Netto em uma caixa de vinho, para financiar o plano para matar autoridades, “foi obtido junto ao pessoal do agronegócio”. O depoimento do ex-ajudante de ordens ajudou a embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão do general neste sábado.

Mauro Cid citou Braga Netto em depoimento

A PF cita o depoimento de Cid na manifestação em que pediu a prisão do general. Segundo Cid, em uma "reunião no Palácio do Planalto ou na Alvorada", Braga Netto "entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação". De acordo com a versão do ex-ajudante de ordens, o general "afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio".