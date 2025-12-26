Moraes autoriza visita de enteada a Bolsonaro e nega pedido de cunhados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira, 26, a visita da entenda de Jair Bolsonaro, Leticia Marianna Firmo da Silva, ao Hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente está internado após cirurgia para remoção de hérnia inguinal bilateral.

A defesa do ex-presidente havia solicitado autorização de visita para outros dois familiares: os cunhados Diego Torres Dourado e Carlos Eduardo Antunes, e a enteada. No entanto, Moraes negou pedido deles.

Novamente, assim como todos os outros pedidos de visita, Moraes reiterou as medidas que devem ser respeitadas ao visitar o ex-presidente no hospital, incluindo a proibição do uso de aparelhos eletrônicos no ambiente.

"Reitero que deverão ser observadas todas as medidas determinadas na decisão de 23/12/25, inclusive quanto a vedação de ingresso no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos e que todas as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL", escreveu.

As visitas podem ser realizadas durante o período em que Bolsonaro estiver internado. Segundo os médicos que acompanham caso do ex-presidente, o tempo deve ser de cinco a sete dias, dependendo de como ele reagir à cirurgia realizada na última quinta, 25.

A equipe ainda analisa a possibilidade de um procedimento contra os soluços constantes do paciente, que pode acontecer até segunda, 29. Médicos levam em consideração a idade de Bolsonaro, 70 anos, já que o bloqueio anestésico do nervo frênico pode ser invasivo.

Até o momento, os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura Bolsonaro estão liberados para visitar o pai enquanto ele estiver internado. A esposa do ex-mandatário, ex-primeira-dama Michelle, acompanha o marido de forma fixa no hospital.