Bolsonaro passa bem e tem dor controlada com analgésicos, diz médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou bem a noite e está estável nesta sexta-feira, 26, após a realização de uma cirurgia na última quinta-feira, 25, para correção de uma hérnia inguinal bilateral.

O cirurgião-geral Cláudio Birolini, que realizou o procedimento no hospital DF Star, em Brasília, informou que a equipe médica tem controlado a dor com analgésicos e monitorado os episódios de soluções do ex-presidente.

A expectativa da equipe é de que Bolsonaro permaneça internado entre cinco e sete dias, a depender da evolução clínica.

A cirurgia teve início por volta das 9h15 e foi concluída pouco antes das 13h, com duração aproximada de três horas e meia. De acordo com os médicos, o procedimento transcorreu sem intercorrências e ocorreu conforme o previsto. A intervenção foi realizada sob anestesia geral.

Apesar de classificada como eletiva, a cirurgia foi indicada para evitar o agravamento do quadro e possíveis complicações clínicas.

Após o procedimento, Bolsonaro foi encaminhado diretamente ao quarto, sem necessidade de internação em unidade de terapia intensiva (UTI), permanecendo acordado e comunicativo.

O pós-operatório inclui controle rigoroso da dor com uso de analgésicos, fisioterapia para mobilização precoce e medidas voltadas à prevenção de complicações, como trombose venosa profunda e problemas respiratórios.

Novo procedimento é considerado pelos médicos

Além da recuperação da cirurgia, os médicos seguem atentos às crises de soluços persistentes apresentadas por Bolsonaro nos últimos meses.

Inicialmente, chegou a ser considerada a realização imediata de um bloqueio anestésico do nervo frênico, responsável por estimular o diafragma, músculo essencial para a respiração.

Após observação clínica direta, no entanto, a equipe optou por uma conduta mais conservadora neste momento. A necessidade de um eventual procedimento adicional será reavaliada conforme a evolução do quadro.

Os médicos esclarecem que os soluços podem estar relacionados a alterações no sistema digestivo e que, até o momento, não há indicação de complicação neurológica associada ao sintoma. Exames complementares poderão ser realizados durante a internação.

