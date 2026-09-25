Por que a Microsoft desistiu de rivalizar com o ChatGPT para focar no Copilot corporativo

RESUMO ＋ Segundo reportagem da Bloomberg publicada nesta sexta-feira, 25, a empresa de tecnologia Microsoft decidiu abandonar a disputa do Copilot como assistente pessoal e concentrar a ferramenta de IA no mercado corporativo. O Microsoft 365 Copilot tem mais de 30 milhões de assinantes pagos, enquanto a versão de consumo segue atrás de ChatGPT, Gemini e Claude.

Depois de dois anos tentando fazer do Copilot um rival direto do ChatGPT, do Gemini e do Claude no bolso do consumidor comum, a Microsoft decidiu recuar. Segundo a Bloomberg, a empresa está abandonando a corrida pelo assistente de inteligência artificial (IA) pessoal e reformulando o Copilot para concentrar esforços no ambiente corporativo, onde a ferramenta já tem tração.

O recuo é o desfecho de uma série de sinais que já vinham se acumulando ao longo do ano.

Em agosto, a Microsoft uniu o aplicativo Copilot voltado ao consumidor com a versão corporativa do Microsoft 365, e aproveitou a fusão para descontinuar recursos que não pegaram, como os chats em grupo, os podcasts gerados por IA, o laboratório de recursos experimentais Copilot Labs e a ferramenta de pesquisa aprofundada Deep Research — substituída, para assinantes profissionais, por uma versão chamada Researcher.

O Mico, avatar animado que a empresa havia apresentado como "novo rosto" do Copilot em outubro de 2025, também ficou pelo caminho nessa faxina.

Um produto que nunca decolou como assistente de bolso

Os números ajudam a explicar a virada. No mercado corporativo, o Microsoft 365 Copilot já soma mais de 30 milhões de assinantes pagos, com o ritmo de novas contratações mais que dobrando de um trimestre para o outro, segundo a própria empresa.

Do lado pessoal, porém, o quadro é bem mais modesto. O uso do Copilot como chatbot de consumo segue muito atrás de ChatGPT, Gemini e Claude, segundo a Fortune. A ferramenta de programação GitHub Copilot, que já foi líder de mercado, também perdeu posição, primeiro para a startup Cursor e depois para o Claude Code, da Anthropic.

A confusão de marca também pesou contra o produto. Em determinado momento, a Microsoft chegou a manter mais de uma dezena de versões diferentes do Copilot circulando ao mesmo tempo, segundo a Bloomberg, o que deixava os próprios clientes sem entender qual delas usar.

Em março, um comunicado interno assinado pelo CEO Satya Nadella já apontava para essa reorganização: Mustafa Suleyman, chefe da área de IA da Microsoft, passou a se dedicar ao desenvolvimento de modelos próprios, enquanto o restante da equipe se concentrava em simplificar o Copilot.

Menos assistente para todo mundo, mais ferramenta de trabalho

O movimento também já havia aparecido no Windows. Em junho, a Microsoft recuou na integração agressiva do Copilot com o sistema operacional, retirando o assistente de aplicativos como Fotos, Widgets, Bloco de Notas e Ferramenta de Captura, numa mudança que a própria empresa descreveu como opção por experiências "genuinamente úteis, em vez de onipresentes".

A marca Copilot+ PC, criada em 2024 para batizar computadores otimizados para IA, também deixou de aparecer nos lançamentos mais recentes da linha Surface, mesmo em aparelhos que atendem tecnicamente aos requisitos da categoria.

Do lado empresarial, a aposta segue na direção oposta: mais recursos, não menos. Em setembro, o Copilot Cowork, voltado a orquestrar vários agentes de IA trabalhando juntos dentro de uma empresa, saiu da fase de testes e chegou à disponibilidade geral, ao lado do Microsoft Scout, um agente pensado para executar tarefas em segundo plano sem supervisão constante.

É a mesma lógica por trás de anúncios anteriores da empresa, como os agentes que dividem tarefas entre si, apresentados no evento Build de 2025.

A guinada da Microsoft segue um roteiro parecido ao de outras empresas do setor: a Anthropic uniu seu produto de colaboração, o Cowork, ao aplicativo principal do Claude, a OpenAI incorporou seu agente Operator diretamente ao ChatGPT, e o Google passou a agregar recursos como pesquisa aprofundada e navegação dentro do próprio aplicativo do Gemini.

A diferença é que a Microsoft, ao que tudo indica, decidiu não competir mais pelo consumidor final nesse pacote — e apostar todas as fichas em ser a ferramenta de IA que uma empresa paga para toda a equipe usar.