Existe um preço oficial para a demanda de energia não atendida, e ele é publicado todos os anos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para formar o preço de curto prazo. E, para 2026, esse número é de R$ 8.291,25 por megawatt-hora. Ele é chamado de custo do déficit: quanto o país estima perder, em média, a cada megawatt-hora não suprido.

O número chama atenção diante do preço da energia. O custo médio da energia e da potência compradas pelas distribuidoras no ambiente regulado em 2026, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é de R$ 342,71/MWh. Até o teto do preço horário no mercado de curto prazo, R$ 1.611,04/MWh, é cerca de cinco vezes menor. Faltar energia é considerado mais caro do que qualquer preço que o mercado pode registrar.

Mas vale separar as coisas: o custo de déficit não é um preço de mercado, ele é uma estimativa das perdas da sociedade quando o fornecimento é cortado, como produção industrial interrompida, condensados em um único valor.

Seu papel está nos modelos que planejam e operam o sistema. O déficit entra na função objetivo dos modelos como uma penalidade de cada megawatt-hora não suprido custar R$ 8.291. Por isso funciona como teto para o valor da água dos reservatórios. Quando o modelo decide se vale ligar uma térmica cara agora, preservando a água, ou usar a água e arriscar faltar energia depois, compara o custo de gastar hoje com o valor esperado de não ter energia amanhã. Um custo do déficit alto manda ligar a térmica hoje para não arriscar, mas o custo baixo manda usar a água e aceitar mais risco.

O mesmo raciocínio vale para a expansão. O nível ótimo de confiabilidade é aquele em que o custo de mais uma unidade de capacidade se iguala ao custo esperado da falta que ele evitaria. Quanto maior o custo de déficit, mais capacidade se justifica. Essa lógica sustenta critérios de suprimento como o limite de risco de déficit e a igualdade entre o custo marginal de operação e o de expansão. Escolher o número é escolher o nível de confiabilidade que o país quer pagar, e a conta chega na tarifa de qualquer jeito: com um valor baixo demais, o sistema é frágil; com um número alto demais, todos financiam uma margem talvez desnecessária.

Um apagão real permite confrontar o número com a realidade. Em abril de 2025, Espanha e Portugal ficaram horas sem energia, e só em Portugal as estimativas de prejuízo passaram de 1 bilhão de euros.

Mas acertar o preço da falta não basta. O sistema é planejado sobre milhares de cenários futuros, alguns com muita água, vento e sol, outros com recursos escassos. Um evento raro pesa pouco na média de todos eles, por mais caro que seja, e a conta média não justifica gastar hoje para evitá-lo. Por isso os modelos incorporaram o CVaR, uma medida de risco que, em vez de olhar só a média, passa a otimizar uma combinação entre ela e a média dos piores cenários.

O resultado é que o país calculou quanto custa ficar sem energia, e descobriu que apenas precificar o déficit não bastava, e precisou dizer aos modelos, em separado, para serem mais conservadores. Na prática, são dois botões atuando sobre a mesma decisão: o custo do déficit e a aversão ao risco. O custo efetivo da falta de energia nas decisões do dia a dia é maior que o número oficial, porque a aversão a risco funciona como um prêmio embutido. Discutir se R$ 8.291/MWh é muito ou pouco, sem olhar para os parâmetros de risco, é discutir metade do problema. Revisar um dos botões altera o efeito do outro, e é aí que o debate técnico e regulatório precisa estar.