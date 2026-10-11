Tarcísio e Ricardo Nunes confirmam ato na Paulista em apoio a Flávio Bolsonaro

Flavio Bolsonaro e o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, em ato no estado fluminense (Douglas SHINEIDR / AFP)
Repórter
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 18h23.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), confirmaram a realização de uma manifestação em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista no próximo domingo.
O anúncio foi feito neste domingo, mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um ato de campanha pela reeleição no mesmo local, reunindo milhares de apoiadores.
Flávio Bolsonaro passou a tarde em um almoço de campanha no centro da capital paulista ao lado de Tarcísio, Ricardo Nunes, prefeitos e vereadores da Região Metropolitana de São Paulo.
Durante o evento, o candidato pediu mobilização total dos aliados para o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Segundo ele, a disputa permanece aberta e exigirá esforço das lideranças locais nas semanas finais da campanha.
Tarcísio também reforçou o apelo para que prefeitos e representantes municipais intensifiquem o trabalho de apoio à candidatura de Flávio até a votação.
Foi durante o encontro que o governador confirmou a manifestação programada para o próximo fim de semana.
Ao falar aos presentes, Tarcísio afirmou que o evento contará com a participação de Flávio Bolsonaro, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), além dele próprio e do prefeito Ricardo Nunes.
Segundo o governador, o grupo pretende realizar um grande ato conjunto na Avenida Paulista para impulsionar a reta final da campanha.
Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes sobre o horário, a programação ou a organização da manifestação.