Tarcísio e Ricardo Nunes confirmam ato na Paulista em apoio a Flávio Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), confirmaram a realização de uma manifestação em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista no próximo domingo.

O anúncio foi feito neste domingo, mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um ato de campanha pela reeleição no mesmo local, reunindo milhares de apoiadores.

Encontro reuniu lideranças da Grande São Paulo

Flávio Bolsonaro passou a tarde em um almoço de campanha no centro da capital paulista ao lado de Tarcísio, Ricardo Nunes, prefeitos e vereadores da Região Metropolitana de São Paulo.

Durante o evento, o candidato pediu mobilização total dos aliados para o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Segundo ele, a disputa permanece aberta e exigirá esforço das lideranças locais nas semanas finais da campanha.

Tarcísio também reforçou o apelo para que prefeitos e representantes municipais intensifiquem o trabalho de apoio à candidatura de Flávio até a votação.

Ato deve reunir Flávio, Tarcísio, Nunes e Nikolas Ferreira

Foi durante o encontro que o governador confirmou a manifestação programada para o próximo fim de semana.

Ao falar aos presentes, Tarcísio afirmou que o evento contará com a participação de Flávio Bolsonaro, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), além dele próprio e do prefeito Ricardo Nunes.

Segundo o governador, o grupo pretende realizar um grande ato conjunto na Avenida Paulista para impulsionar a reta final da campanha.

Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes sobre o horário, a programação ou a organização da manifestação.