Flávio Bolsonaro vai visitar o pai após Moraes liberar reencontro

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta segunda-feira (12) que irá visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã de terça-feira.

A declaração foi feita após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar a retomada das visitas regulares ao ex-presidente.

A liberação foi celebrada pelo candidato após ele acompanhar uma missa na Catedral Metropolitana de Brasília em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida. Flávio estava impedido de ver o pai desde junho, quando uma decisão de Moraes suspendeu os encontros após a divulgação de uma carta escrita por Jair Bolsonaro, o que foi interpretado pelo magistrado como violação das regras da prisão domiciliar.

"Fiquei muito feliz que bem no dia de Nossa Senhora Aparecida, é bem o dia em que estou autorizado a voltar a visitar o meu pai", afirmou o candidato ao g1. "Hoje é feriado e não é possível fazer visita. Pela decisão dele, voltam as visitas regulares, não apenas como advogado, mas também como filho. Então, na terça-feira, amanhã, na parte da manhã, eu vou visitá-lo", completou Flávio após participar de uma missa na Catedral Metropolitana de Brasília.

Participação de aliados e foco na campanha em Brasília

Flávio Bolsonaro acompanhou a cerimônia ao lado de sua esposa, Fernanda, e do candidato a vice em sua chapa, Alfredo Gaspar. A missa foi celebrada pelo padre Agenor Vieira, e a imagem da padroeira do Brasil foi carregada até o altar pela deputada federal Simone Marquetto (MDB-SP).

A celebração reuniu parlamentares e aliados da campanha, como a senadora Bia Kicis (PL-DF), o deputado Izalci Lucas (PL-DF) e Daniella Marques, coordenadora do plano de governo na área econômica.

O candidato chegou a avaliar uma viagem ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, mas optou por permanecer em Brasília para evitar novas controvérsias na reta final do segundo turno.

Em setembro, a campanha do senador precisou vir a público desmentir uma notícia falsa que circulava nas redes sociais, afirmando que ele pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil caso fosse eleito.