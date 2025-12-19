Brasil

Moraes autoriza PF a interrogar Bolsonaro sobre bens de cofres no Alvorada

Jair Bolsonaro será ouvido em 30 de dezembro, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso na Superintendência Regional da PF, em Brasília (Ton Molina/Getty Images)

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10h06.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 18, a Polícia Federal (PF) a interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre documentos e bens encontrados em cofres localizados no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Segundo a decisão, a oitiva está marcada para o dia 30 de dezembro, entre 9h e 11h, na Superintendência Regional da PF, em Brasília, onde Bolsonaro está preso.

O pedido da PF está ligado a uma apuração aberta após a corporação ser acionada pela Presidência da República. Os cofres foram abertos em 25 de junho, quando os agentes encontraram documentos pessoais e outros bens atribuídos ao ex-presidente.

Diante do material localizado, a Polícia Federal avalia ser necessário ouvir Bolsonaro para esclarecer as circunstâncias relacionadas ao conteúdo encontrado nos cofres.

 

