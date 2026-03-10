Monotrilho prometido para a Copa de 2014 começa a operar só agora

Originalmente, prevista para atender à demanda da Copa do Mundo de 2014, a Linha 17-Ouro chega a 95% de conclusão e deverá ser inaugurada até o final de março.

A operação deve começar gradualmente, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, explica o diretor de Engenharia e Planejamento do Metrô, Roberto Torres Rodrigues.

(...) É uma operação controlada, onde a gente está vendo as condições de operação e as características dos passageiros, para gradativamente colocar em operação cheia.

Entrega 12 anos após primeira previsão

Além da mudança na data de entrega da linha, a rota do monotrilho também mudou ao longo dos anos.

Nas primeiras propostas, antes da Copa de 2014, a linha teria 18 quilômetros (km) de extensão e conexões com a Linha 1-Azul do metrô, no Jabaquara, e 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no Morumbi.

No entanto, ainda em 2011, a rota foi alterada para atender ao cronograma dos jogos sediados no Brasil.

Nova rota de estações prevista

Em 2026, a Linha 17 será inaugurada com uma rota mais enxuta, com 6,7 km.

Confira abaixo as oito estações da linha.

Morumbi

Chucri Zaidan

Vila Cordeiro

Campo Belo

Vereador José Diniz

Brooklin Paulista

Aeroporto de Congonhas

Washington Luís

A estação Chucri Zaidan irá facilitar o acesso ao polo corporativo na região da Berrini, na Zona Sul, à linha que conecta ao aeroporto.

O planejamento para essa estação inclui integração com linhas de ônibus da SPTrans e com a ciclovia da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

A linha também não deve ter bilheteria e o atendimento em todas as paradas será automatizado.

Conexão da 17-Ouro com outras linhas



Entre os planos para ampliar a mobilidade ativa, estão também a conexão com outras duas linhas.

Uma das conexões é na estação de trem Morumbi, para a Linha 9-Esmeralda.

A outra é uma ligação com o metrô, na estação Campo Belo da Linha 5-Lilás.

Como será a integração com o Aeroporto de Congonhas?

Apesar da conexão com outras linhas e vias, o principal chamariz da Linha 17-Ouro é a ligação direta com o Aeroporto de Congonhas.

A operação marca o projeto como a primeira linha de metrô a ter ligação direta com um aeroporto.

Os usuários do monotrilho poderão acessar o Aeroporto de Congonhas por meio de um túnel de ligação direta sob a avenida Washington Luís.

Em fevereiro, a estação Congonhas somava 97% de progresso nas obras.

Investimento total da obra

A projeção inicial, realizada em 2010 e contabilizando o investimento no projeto com 18 estações, estimava um custo total de R$ 2,9 bilhões. O valor corrigido seria de R$ 7,1 bilhões em 2025.

Na prática, até outubro de 2025 foram R$ 4,2 bilhões gastos nas obras. A nova previsão aponta que o orçamento total seja de R$ 5,9 bilhões na conclusão do trecho de oito estações.

Fluxo de passageiros esperado

A Agência de Notícias do Governo de São Paulo divulgou que a expectativa é que a linha atenda cerca de 100 mil passageiros diariamente.

O percurso deverá ser realizado com velocidade média de 80 km/h segundo as estimativas dos testes.