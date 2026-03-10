Monotrilho prometido para a Copa de 2014 começa a operar só agora

Trajeto tem conexão com a Linha 5-Lilás e leva ao Aeroporto de Congonhas (Divulgação/ Governo de SP)
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h25.
Originalmente, prevista para atender à demanda da Copa do Mundo de 2014, a Linha 17-Ouro chega a 95% de conclusão e deverá ser inaugurada até o final de março.
A operação deve começar gradualmente, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, explica o diretor de Engenharia e Planejamento do Metrô, Roberto Torres Rodrigues.
(...) É uma operação controlada, onde a gente está vendo as condições de operação e as características dos passageiros, para gradativamente colocar em operação cheia.
Além da mudança na data de entrega da linha, a rota do monotrilho também mudou ao longo dos anos.
Nas primeiras propostas, antes da Copa de 2014, a linha teria 18 quilômetros (km) de extensão e conexões com a Linha 1-Azul do metrô, no Jabaquara, e 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no Morumbi.
No entanto, ainda em 2011, a rota foi alterada para atender ao cronograma dos jogos sediados no Brasil.
Em 2026, a Linha 17 será inaugurada com uma rota mais enxuta, com 6,7 km.Confira abaixo as oito estações da linha.
A estação Chucri Zaidan irá facilitar o acesso ao polo corporativo na região da Berrini, na Zona Sul, à linha que conecta ao aeroporto.
O planejamento para essa estação inclui integração com linhas de ônibus da SPTrans e com a ciclovia da Avenida Jornalista Roberto Marinho.
A linha também não deve ter bilheteria e o atendimento em todas as paradas será automatizado.
Entre os planos para ampliar a mobilidade ativa, estão também a conexão com outras duas linhas.
Uma das conexões é na estação de trem Morumbi, para a Linha 9-Esmeralda.
A outra é uma ligação com o metrô, na estação Campo Belo da Linha 5-Lilás.
Apesar da conexão com outras linhas e vias, o principal chamariz da Linha 17-Ouro é a ligação direta com o Aeroporto de Congonhas.
A operação marca o projeto como a primeira linha de metrô a ter ligação direta com um aeroporto.
Os usuários do monotrilho poderão acessar o Aeroporto de Congonhas por meio de um túnel de ligação direta sob a avenida Washington Luís.
Em fevereiro, a estação Congonhas somava 97% de progresso nas obras.
A projeção inicial, realizada em 2010 e contabilizando o investimento no projeto com 18 estações, estimava um custo total de R$ 2,9 bilhões. O valor corrigido seria de R$ 7,1 bilhões em 2025.
Na prática, até outubro de 2025 foram R$ 4,2 bilhões gastos nas obras. A nova previsão aponta que o orçamento total seja de R$ 5,9 bilhões na conclusão do trecho de oito estações.
A Agência de Notícias do Governo de São Paulo divulgou que a expectativa é que a linha atenda cerca de 100 mil passageiros diariamente.
O percurso deverá ser realizado com velocidade média de 80 km/h segundo as estimativas dos testes.