Após 10 anos de atraso, Rodoanel Norte e linha 17-Ouro serão entregues até 2026

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) entregará a partir deste mês de dezembro duas obras que passaram por atrasos em São Paulo: a Linha 17-Ouro do Metrô e o trecho do Rodoanel Norte.

Os dois projetos passaram por atrasos históricos e foram destravados na atual gestão. As obras ficaram sem entrega por mais de um governo. O primeiro projeto que deve ser entregue, pelo menos de forma parcial, será o Rodoanel Norte: Tarcísio anunciou durante o balanço da gestão do governo que a obra será entregue na próxima segunda-feira, 22.

Segundo a gestão estadual, o trecho Norte do Rodoanel é a última parte que falta para completar o anel viário metropolitano. A rodovia é vista como decisiva para reduzir o tráfego pesado na cidade de São Paulo e melhorar o trânsito em toda a região metropolitana.

A primeira parte do Trecho Norte, que vai interligar as cidades de São Paulo, Guarulhos e Arujá, tem previsão de entrega em dezembro de 2025. A segunda parte, entre a Rodovia Fernão Dias e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, será entregue em 2026.

Com 44 quilômetros de extensão, a obra tem investimento total de R$ 3,4 bilhões, sendo que R$ 1,35 bilhão foi aportado pelo Governo de São Paulo e R$ 2 bilhões pela concessionária Via Appia, responsável pelo trecho.

A construção do trecho norte do Rodoanel foi iniciada em 2013, mas ficou paralisada por oito anos. A obra foi orçada inicialmente em R$ 4,3 bilhões, mas, até 2019, já tinha consumido cerca de R$ 6,85 bilhões, o que motivou inclusive investigação por suspeitas de superfaturamento e corrupção.

Em 2019, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo (IPT-USP) identificou 1.500 falhas de engenharia e vícios na pré-licitação.

Ao tomar posse da obra, em setembro do ano passado, a Via Appia apontou que esse total de falhas passou para 5 mil com as corrosões do tempo.

Linha 17-Ouro deve ser entregue até março

A linha 17-Ouro, prevista para a Copa do Mundo de 2014, chegou a 97% de obras executadas. As estações estão em fase de acabamento e implantação dos sistemas.

O projeto original, que teve construção iniciada em 2012, tinha a previsão de 18 estações. O traçado foi encurtado e a obra ficou mais cara.

O projeto que será entregue terá oito estações, com 6,7 km de extensão operacional e prevê beneficiar 93 mil passageiros por dia.

O ramal conectará o aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi, da Linha 9-Esmeraldo, na zona sul de São Paulo, em um investimento de R$ 5,9 bilhões.

As obras são de responsabilidade do Metrô, mas a operação será realizada concessionária Motiva. A previsão é que em março de 2026 comece a operação assistida.

Túnel Santos-Guarujá avançou após 100 anos

O Túnel Santos-Guarujá é outro projeto destacado pela gestão paulista. Após mais de 100 anos em discussão, foi realizado o leilão neste ano e as obras devem ser iniciadas no próximo ano.

O túnel imerso Santos-Guarujá é uma demanda da população que usa as balsas para fazer a travessia diariamente e leva mais de 30 minutos para percorrer um trecho de menos de 2 quilômetros. Quando concluído, a travessia possibilitará que os moradores façam esse mesmo trecho em pouco mais de 5 minutos.

A obra inédita no Brasil terá de 1,5 km de extensão. O túnel imerso que vai ligar as regiões de Outeirinho e Macuco, em Santos, a Vicente de Carvalho, no Guarujá deve beneficiar mais de 2 milhões de pessoas.

O projeto tem investimento estimado em cerca de R$ 6,8 bilhões e a entrega completa e início da operação estão previstos para 2031.