Ministro reforça que MCMV dará prioridade a famílias que moram em áreas de risco

O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), reforçou nesta terça-feira, 21, que o novo Minha Casa, Minha Vida terá como uma das prioridades atender as famílias que moram hoje em áreas de risco, como é o caso da população que perdeu suas casas em razão das chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. São Sebastião foi a cidade mais atingida. Em entrevista à CNN, Jader Filho afirmou que o governo fará um levantamento para apontar essas regiões, informando ainda que, no País, 150 cidades concentram cerca de 90% das mortes causadas por desastres em áreas de risco.

"É por isso que foi criada no Ministério uma Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos, para atender essas pessoas que ficam nessas áreas de risco", disse.

Sobre o montante de recursos que será destinado à região do litoral paulista atingida, o ministro reforçou que o governo aguarda um detalhamento das necessidades que serão apontadas pelos municípios atingidos. "Sobre recursos, Lula conversou com o prefeito. Claro, nesse momento está dando prioridade pra tirar as pessoas, mas o presidente pediu que tivesse urgência no levantamento das necessidades, para que a gente possa unir os três esforços, recursos do governo federal, estadual e municipal", afirmou.