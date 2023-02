Litoral de SP: tráfego nas estradas começa a ser retomado; 45 mortes já foram confirmadas

O tráfego nas estradas do litoral norte de São Paulo começou a ser retomado parcialmente, segundo boletim do governo do Estado na manhã desta terça-feira, 21. A região foi fortemente atingida por temporais entre sábado, 18 e domingo, 19. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) liberou parcialmente o tráfego em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos na rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

O governo de São Paulo diz que ao menos 45 mortes já foram confirmadas e entre 30 e 40 pessoas estariam desaparecidas. Sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças. Os trabalhos de busca, resgate e salvamento continuam. Atualmente, 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo o Estado de São Paulo.

A Secretaria de Estado da Saúde informa que 18 adultos e cinco crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, seis estão em estado grave e 13 estáveis.

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil distribuem nesta terça-feira 7,5 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária às vítimas dos temporais. O Fundo ampliou as possibilidades de doação. Agora, além de donativos como alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso, os interessados também podem fazer depósitos, transferência ou PIX para auxiliar as famílias desalojadas ou desabrigadas, por meio de duas contas do Fundo. Saiba mais clicando aqui.

Além das doações, os técnicos da Sabesp seguem trabalhando para o restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água no Litoral Norte e Baixada Santista. Em São Sebastião e Ilhabela, 40 caminhões-tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização total dos sistemas. Em Caraguatatuba, e Ubatuba, os sistemas de abastecimento continuam em processo de recuperação. Ao todo, 104 técnicos da companhia estão empenhados nesse trabalho.

Mais chuva

O desafio das equipes de resgate é grande, pois ainda há previsão de nova tempestade à tarde para a região. A partir do final da manhã, áreas de instabilidade se formam e favorecem a formação de nuvens carregadas sobre a região. "No início da tarde voltam as condições para pancadas de chuva, com risco de temporais, raios e até chance de granizo em pontos muito isolados. Essa situação pode ocorrer de forma intermitente até o início da noite", diz o boletim do governo estadual.

Operação das estradas

Muitos turistas que estavam no litoral norte tentam, agora, voltar para suas casas. Segundo o governo, as equipes seguem trabalhando para liberar o tráfego da Rio-Santos na altura da Praia Preta, em São Sebastião. No restante da via no sentido de São Sebastião, os usuários conseguem seguir com a operação pare e siga.

A rodovia dos Tamoios, que liga as cidades de São José dos Campos e Caraguatatuba, permanece totalmente liberada ao tráfego.

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no km 87, devido a uma erosão.

Nesta terça-feira, uma equipe do DER inicia os serviços de recuperação no local. O investimento previsto é de R$ 9,4 milhões e prazo de execução é de até 180 dias.

Já na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) há três pontos com queda de barreira: km 11; km 13 e km 58. Veja aqui o boletim mais atualizado sobre cada rodovia.