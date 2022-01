Ministério da Saúde vai pedir à Anvisa uso de autoteste no país

O Ministério da Saúde vai pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para uso de autoteste no Brasil. De acordo com o secretário executivo, Rodrigo Cruz, a pasta deve finalizar os trâmites para solicitação à Anvisa ainda nesta semana.

O Globo apurou que a Anvisa tem conversado com o Ministério da Saúde sobre o tema. Diretores da agência têm trabalhado internamente e em discussões com a pasta para que a medida avance. Atualmente, devido a uma resolução da agência não é permitido no país o uso de autotestes para detecção de covid-19 em casa.

Uma das frentes de análise na Anvisa é de que poderia ser feita uma normativa excepcional e temporária devido à pandemia, o que já ocorreu em relação a outras questões reguladas pela agência.