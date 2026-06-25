Michelle diz que 'não há briga' e não tem raiva de Flávio Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um texto em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 25, em que baixa o tom e afirma não haver briga nem "raiva de ninguém", em clara referência ao vídeo que publicara no dia anterior com críticas a seu enteado e presidenciável, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No dia anterior, Michelle publicou um vídeo em que disse ter se sentido desrespeitada e maltratada por Flávio Bolsonaro. A ex-primeira-dama critica a aliança do PL no Ceará com o pré-candidato ao governo estadual local Ciro Gomes (PSDB) por ele ter criticado Jair Bolsonaro. A oposição à aliança tem oposto Michelle e os filhos do ex-presidente.

"Telefonei para ele (Flávio Bolsonaro), tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", afirmou Michelle no vídeo.

Já nesta quinta-feira, ela disse não ter "raiva de ninguém", sem mencionar Flávio.

"Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição ", afirma Michelle.

ex-primeira-dama também pediu que "não retirem de contexto" suas falas "para gerar confusão".

"Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito", conclui o texto.

Pedido de desculpas A nota de Michelle foi postada depois que Flávio publicou uma nota na qual pede desculpas à madrasta e diz nunca ter maltratado, desrespeitado ou humilhado uma mulher na vida.

"Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil", disse Flávio.

O senador disse ter convidado, na querta-feira, 24, Michelle para uma reunião com mulheres conservadoras, a ser realizada na semana que vem, e que foi surpreendido pelo vídeo da ex-primeira-dama.

"É natural que, em determinados momentos, pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergências de estratégia não significam divergências de princípios. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. Sempre! O Brasil precisa se livrar de Lula e do PT . Precisamos ter foco nisso", escreveu Flávio.