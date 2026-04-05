Michelle diz que Bolsonaro tem melhorado; declaração contrasta com relato de Carlos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou no sábado que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há seis dias sem apresentar episódios de soluços e tem demonstrado evolução no quadro de saúde. A informação foi divulgada por meio das redes sociais.

De acordo com Michelle, Bolsonaro retomou as sessões de fisioterapia. Em publicação no Instagram, ela comemorou a melhora clínica, chamou o marido de “galego” e agradeceu a Deus pelo progresso no estado de saúde.

Avaliações divergentes

A declaração contrasta com o relato feito pelo vereador Carlos Bolsonaro na quarta-feira. Após visitar o pai, ele afirmou que o ex-presidente enfrentava crises contínuas de soluços e indicou agravamento do estado geral, mencionando comorbidades e restrições associadas à situação judicial.

Fiquei bastante tempo sem ver o presidente Jair Bolsonaro e hoje tive a oportunidade de vê-lo e conversar. Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão, e isso precisa sempre ser lembrado. Afinal, ele ainda está preso e não cometeu… pic.twitter.com/oWdGFTqr5g — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 1, 2026

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, Jair Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar temporário. A Justiça autorizou sua transferência do Complexo da Papuda para a residência por um período de 90 dias, depois de o ex-presidente permanecer dez dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim de março.

Com informações de O Globo