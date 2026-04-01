AtlasIntel: De Toni lidera disputa ao Senado em SC; Amin e Carlos empatam na 2ª posição

A deputada federal Carol De Toni (PL) lidera a corrida ao Senado em Santa Catarina com 30,7% das intenções de voto no consolidado dos dois votos. O dado é da pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta quarta-feira, 1º.

Na sequência, aparecem Esperidião Amin (PP), com 20,1%, e Carlos Bolsonaro (PL), com 18,3%, em empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Décio Lima (PT) registra 13,4% e também se aproxima de Carlos nesse cenário, enquanto Afrânio Boppré (PSOL) soma 9,7%.

No cenário da preferência de primeiro voto, Carol registra 33,6%, abrindo vantagem sobre Carlos Bolsonaro (PL), que aparece com 19,8%, e Esperidião Amin (PP), com 17,7%. Décio Lima (PT) soma 15,2%, enquanto Afrânio Boppré (PSOL) tem 8,3%.

Já no segundo voto, a deputada mantém a liderança, com 27,8%. Esperidião Amin aparece em segundo, com 22,4%, seguido por Carlos Bolsonaro, com 16,9%. Décio Lima marca 11,5% e Afrânio Boppré, 11,1%.

Metade dos entrevistados, 50%, avalia a possível candidatura de Carlos Bolsonaro como oportunismo político contrário aos interesses de Santa Catarina. Outros 25,6% consideram a alternativa positiva para o Estado, enquanto 20,6% classificam como legítima, porém questionável.

A rejeição ao vereador do Rio de Janeiro atinge 43,6%, uma das mais elevadas do levantamento. Ele fica atrás apenas de Lula (65,1%), Décio Lima (52,3%) e Eduardo Leite (43,8%). Em contraste, Carol De Toni apresenta o melhor desempenho de imagem: saldo positivo de 37 pontos percentuais, com 63% de avaliação positiva.

Mello lidera disputa pelo governo

Jorginho Mello (PL) lidera a disputa pelo governo estadual. No cenário com cinco candidatos, registra 49,4% das intenções de voto, contra 21,4% de João Rodrigues (PSD) e 13,8% de Gelson Merisio (PSB).

Nos cenários de segundo turno, Jorginho Mello vence todos os adversários testados, sempre com vantagem superior a 20 pontos percentuais. Contra João Rodrigues, marca 53,1% a 30,3%. Diante de Gelson Merisio, 60,7% a 22,8%. Já contra Décio Lima, 59,1% a 26,8%.

O governador tem 59% de aprovação entre os eleitores catarinenses, enquanto 51% classificam a gestão como ótima ou boa. Outros 53,8% defendem sua reeleição.

A pesquisa Atlas/Intel ouviu 1.280 eleitores entre 25 e 30 de março de 2026. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registros SC-05257/2026 e BR-01666/2026.