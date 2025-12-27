Michelle afirma que Bolsonaro será submetido a nova cirurgia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma nova cirurgia neste sábado, 27.

"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico. Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários", escreveu nas redes sociais.

A possibilidade de passar por uma nova intervenção já havia sido mencionada por médicos do ex-presidente. O bloqueio mencionado por Michelle costuma ser realizado na tentativa de reduzir a atividade do nervo que controla o diafragma e pode ajudar a interromper a crise de soluços. A equipe médica ainda não deu maiores informações sobre a cirúrgia e o estado de saúde de Bolsonaro.

Bolsonaro reclama de soluços insistentes desde antes de ser preso e chegou a expor a situação em entrevistas e palestras.

Cirurgia de hérnia inguinal

Na última quinta-feira, 25, o ex-chefe do Executivo já havia sido submetido à cirurgia de hérnia inguinal bilateral, que ocorre quando parte do intestino se projeta por áreas enfraquecidas da parede abdominal na região da virilha.