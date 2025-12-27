Michelle afirma que Bolsonaro será submetido a nova cirurgia

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro (EVARISTO SA / AFP)/Getty Images)
Reporter
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15h47.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma nova cirurgia neste sábado, 27.
"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico. Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários", escreveu nas redes sociais.
A possibilidade de passar por uma nova intervenção já havia sido mencionada por médicos do ex-presidente. O bloqueio mencionado por Michelle costuma ser realizado na tentativa de reduzir a atividade do nervo que controla o diafragma e pode ajudar a interromper a crise de soluços. A equipe médica ainda não deu maiores informações sobre a cirúrgia e o estado de saúde de Bolsonaro.
Bolsonaro reclama de soluços insistentes desde antes de ser preso e chegou a expor a situação em entrevistas e palestras.
Na última quinta-feira, 25, o ex-chefe do Executivo já havia sido submetido à cirurgia de hérnia inguinal bilateral, que ocorre quando parte do intestino se projeta por áreas enfraquecidas da parede abdominal na região da virilha.
A defesa solicitou ao STF autorização para a internação no dia 24 e a cirurgia no dia seguinte. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o pedido após manifestação técnica, destacando que Bolsonaro tem condições adequadas de tratamento na superintendência da PF, próxima ao hospital.
O ministro afirmou que a cirurgia tem caráter eletivo, sem urgência imediata, embora recomendada para ocorrer o mais breve possível. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo STF por tentativa de golpe de Estado. A autorização para a internação não altera a execução da pena.