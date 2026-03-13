Mendonça e Fux votam para manter prisão de Daniel Vorcaro no STF

Os ministros André Mendonça e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram para manter a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, decretada na semana passada. O julgamento ocorre no plenário virtual da Segunda Turma da Corte.

Vorcaro é suspeito de liderar uma organização criminosa que, segundo as investigações, mantinha até um “braço armado” para intimidar adversários, com uso de coação por meio de uma milícia privada.

Além de Mendonça, relator do caso, e Fux, participam do julgamento os ministros Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para analisar a prisão do banqueiro e outras decisões relacionadas ao inquérito sobre o Banco Master.

Empate pode derrubar prisão

Com a suspeição de Toffoli, apenas quatro ministros participam da análise. Nesse cenário, os votos de Gilmar Mendes e Nunes Marques serão decisivos para o desfecho do julgamento.

Se houver empate entre os magistrados, a prisão preventiva será automaticamente revogada.

Toffoli afirmou que se declarou suspeito por “motivo de foro íntimo” e ressaltou que a decisão vale a partir da atual fase investigativa, sem atingir atos anteriores do inquérito, quando o caso estava sob sua relatoria.

