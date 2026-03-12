Genial/Quaest: após caso Master, índice de confiança no STF é o menor em 4 anos

O índice de confiança no Supremo Tribunal Federal (STF) atingiu o menor patamar desde 2022, segundo análise feita pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 12.

Segundo o levantamento, 49% dos entrevistados responderam que não confiam no STF, enquanto 43% confiam e 8% não souberam ou não responderam.

Esta é a primeira edição da pesquisa, que mede o índice em relação ao STF desde novembro de 2022, que a desconfiança é maior que a confiança.

Na última Genial/Quaest que abordou o assunto, em agosto de 2025, o índice de confiança era de 50%, enquanto o de "não confia" estava em 49%.

Desde novembro de 2022, a desconfiança no STF vem crescendo. Naquela edição, o dado estava em 40% e seguiu assim até agosto de 2023. Em julho de 2024, subiu para 43% e chegou a 47% em agosto do ano passado.

A pesquisa também pediu a opinião das pessoas sobre o impacto do caso Master em políticos e instituições. 13% responderam que o STF e o judiciário foram os mais afetados negativamente, seguidos pelo Governo Bolsonaro (11%), Governo Lula (10%), Banco Central (5%) e Congresso Nacional (3%). Já 40% responderam que todos esses foram afetados pelo escândalo.

O STF sofreu com o impacto de mensagens vazadas de Daniel Vorcaro, CEO do Master, que supostamente seriam para ministros do órgão judicial.

O envolvimento do Supremo no caso também ocorre por meio do ministro Dias Toffoli. Informações divulgadas na última semana indicaram a participação de Toffoli como sócio em uma empresa que vendeu parte de um resort localizado no interior do Paraná a fundos ligados ao empresário Daniel Vorcaro. Após a mudança, o ministro André Mendonça passou a conduzir a relatoria do caso.

No entanto, Toffoli foi sorteado para analisar o pedido da Câmara dos Deputados para instaurar uma CPI do Banco Master. Por seu envolvimento, o ministro declarou na noite da última quarta-feira, 11, que é suspeito para analisar o pedido e se retirou do caso.

Após Toffoli se afastar, foi realizado um novo sorteio e o ministro Cristiano Zanin assumiu a relatoria do pedido.

Impacto do caso Master nas eleições 2026

No cenário eleitoral, a Quaest também mediu os imapctos do caso Master.

De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados informaram que evitariam votar em qualquer candidato envolvido no caso Master, enquanto 29% informaram que levariam o tema em consideração na hora de votar. Já 20% informaram que não pensariam no caso na hora de escolher o voto e 13% não souberam ou não responderam.

Já em outro questionamento da pergunta, 66% dos entrevistados informaram que concordam com a frase que é importante votar em um candidato ao Senado que esteja comprometido com impeachment de ministros do Supremo.

A pesquisa Genial/Quaest foi feita com 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais no período de 6 a 9 de março, realizada via entrevistas face a face. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.