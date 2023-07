Melhores e Maiores 50 anos: a premiação vai às alturas em 1997

A economia mundial viveu um grande sobressalto, em 1997, com a chamada crise asiática, que provocou um tombo histórico nas principais bolsas de valores ao redor do planeta. Os problemas começaram no dia 23 de outubro, uma quinta-feira, quando a Bolsa de Valores de Hong Kong caiu dez pontos no pregão, provocando alerta máximo nos agentes econômicos.

Em um efeito dominó, algo comum quando ocorre esse tipo de situação no mercado financeiro, em poucas horas as ações nas bolsas tiveram queda livre em outros grandes centros financeiros, como Nova York, Frankfurt, Paris, Londres, Tóquio e São Paulo, que registrou queda de 8,15% naquele dia.

Por coincidência, dez anos antes, no mesmo mês de outubro, a Bolsa de Nova York enfrentou um crash que fez o índice Dow Jones cair 23% em um único dia. Considerados estáveis, ricos e prósperos, os chamados “tigres asiáticos” eram considerados exemplo de economias emergentes. A crise, porém, revelou ao mundo que a estabilidade no Oriente não era tão sólida e o trocadilho, na época, foi inevitável: “os tigres asiáticos já precisam de bengala”.

Enquanto as bolsas caíam, o prêmio MELHORES E MAIORES foi às alturas naquele ano, premiando com o primeiro lugar a TAM Linhas Aéreas. A companhia, fundada nos nãos 70 pelo comandante Rolim Amaro como Táxi Aéreo Marília, foi eleita em 1997 a empresa mais rentável do país no ano anterior, com 49% de lucro, segundo o Datafolha. Ao mesmo tempo, a empresa se recuperava do trágico acidente ocorrido em 1996 com o Fokker-100, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Nos anos seguintes, a TAM alçou voos cada vez maiores com expansão de rotas nacionais e internacionais, além da frota própria de aeronaves. Em 2012, uniu-se à companhia LAN, do Chile, formando a Latam, considerada a maior empresa aérea da América Latina.

Ainda em 1997, diversos acontecimentos internacionais ganharam destaque. Um dos fatos mais lamentáveis foi a morte da princesa Diana, em agosto. A Princesa de Gales, ex-esposa do atual rei da Inglaterra, Charles III, morreu em um trágico acidente automobilístico junto com o namorado, o magnata Dodi al-Fayed, enquanto o fugiam dos paparazzis – fotógrafos de jornais sensacionalistas.

Na ciência, o mundo foi apresentado à ovelha escocesa Dolly, uma ovelha igual a tantas outras, mas com uma particularidade: feita em laboratório. A criação de Dolly levantou imensos debates sobre ética genética que até hoje, muitos anos depois, suscitam discussões nos meios acadêmicos, científicos e até religiosos.