Melhores e Maiores 50 anos: 1998 foi o ano dos meganegócios

O ano dos meganegócios. Assim podemos definir 1998. No Brasil, o leilão de privatização de 12 estatais de telecomunicações, no dia 12 de janeiro, foi considerado uma das vendas mais volumosas do mundo, no século 20. Em um leilão frenético e que durou quatro horas e quatro minutos, empresas de telefonia fixa, como Telesp, Telerj e Embratel, foram arrematadas por grupos estrangeiros europeus e norte-americanos na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.

As 12 empresas saíram por R$ 22 bilhões, R$ 6 bilhões a mais do que previa o governo federal. Com a batida do martelo, o país entrava em uma nova era no setor de telecomunicações.

O suplício para conseguir a instalação de uma linha telefônica fixa em casa ou no escritório, que poderia levar anos de espera na fila e eram consideradas um bem do proprietário, começava a se tornar coisa do passado. Hoje, a aquisição de uma linha de celular pode ser feita imediatamente junto a uma operadora.

A privatização das telecomunicações, porém, não foi o único meganegócio em 1998. Nos Estados Unidos nascia o Citigroup, o maior conglomerado financeiro do planeta, resultado da fusão entre o Citicorp e o Travelers Group Inc. A transação foi estimada na época em US$ 70 bilhões, criando um grupo de US$ 695 bilhões de dólares em ativos e cem milhões de clientes no mundo todo.

Naquele ano, o grande prêmio MELHORES E MAIORES foi conquistado pela empresa de cosméticos Natura. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, logo a marca tornou-se referência na venda direta de seus produtos. Em 1989, já havia 50 mil consultoras de beleza que ofereciam os produtos Natura em todo o país.

No decorrer dos anos, a Natura também ficou conhecida como uma marca associada aos conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social. Diante de tantos resultados, em 2009 ela novamente seria consagrada campeã do MELHORES E MAIORES.

O cinema também vivia momentos grandiosos com a estreia de “Titanic”, a megaprodução do diretor James Cameron que arrebanhou 11 estatuetas do Oscar e até hoje faz sucesso no streaming ou nos canais abertos de televisão. O filme, que custou US$ 285 milhões, arrecadou 1 bilhão de dólares apenas com as bilheterias fora dos Estados Unidos, mostrando que os grandes negócios da época não se resumiram ao mercado financeiro.