Meio/Ideia: no 2º turno, Flávio tem 45,8% e Lula, 45,5%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em um cenário de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8.

No confronto direto, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registra 45,8% das intenções de voto, contra 45,5% de Lula.

Pela margem de erro do levantamento, os dois estão tecnicamente empatados.

Brancos e nulos somam 6,6%, enquanto 2,1% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Essa é a primeira vez que Flávio aparece numericamente à frente de Lula no levantamento do instituto, ainda que dentro da margem de erro.

Nos demais cenários testados, Lula mantém vantagem contra outros nomes da direita e centro-direita.

Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista marca 45%, contra 39%. Já diante do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula tem 44,7%, ante 38,7%.

Contra nomes menos competitivos eleitoralmente, a distância é mais ampla. O ex-ministro Aldo Rebelo aparece com 22,6%, contra 46% de Lula, o melhor desempenho do presidente entre os cenários testados. Já Renan Santos, ligado ao Movimento Brasil Livre (Movimento Brasil Livre), registra 26,4%, enquanto Lula tem 45%.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores, entre os dias 03 e 07 de abril de 2026, por meio de pesquisa telefônica. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por Meio e está registrada no TSE sob o protocolo BR-00605/2026-BRASIL.