Meio/Ideia: Lula tem 44,2% de rejeição e Flávio Bolsonaro, 37,5%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o índice de rejeição entre os nomes testados para as eleições de 2026, com 44,2% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum, pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8.

Na sequência aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 37,5% de rejeição.

A diferença entre os dois é de 6,7 pontos percentuais, mantendo ambos como os nomes com maior índice de rejeição no levantamento.

Entre os demais nomes testados, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra 20,4%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece com 17,5%.

Renan Santos tem 16% de rejeição, enquanto o ex-ministro Aldo Rebelo registra 11%, o menor índice entre os nomes testados.

No total, 2,2% dos entrevistados afirmam não rejeitar nenhum candidato, enquanto 14,4% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Meio/Ideia considera respostas espontâneas à pergunta sobre em quem o eleitor não votaria de forma alguma, indicador tradicional para medir resistência eleitoral.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores, entre os dias 03 e 07 de abril de 2026, por meio de pesquisa telefônica. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por Meio e está registrada no TSE sob o protocolo BR-00605/2026-BRASIL.