As novas pesquisas para presidente da semana

A primeira semana de fevereiro será marcada pela divulgação de novas pesquisas eleitorais com cenários para a disputa presidencial de 2026.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos três levantamentos nacionais devem ser conhecidos até a próximo domingo, 8 de fevereiro.

Entre os institutos que anunciaram divulgações estão o Ideia, em parceria com o portal Meio, o Data Povo e o Gerp.

O primeiro a publicar será o Data Povo, com números previstos para esta terça-feira, 2. Já Ideia e Gerp apresentarão seus dados na quarta-feira, 3.

Além dos levantamentos nacionais, outros 26 estudos estaduais estão programados para os próximos dias, com foco nas intenções de voto para os cargos de governador e senador.

Em alguns estados, os institutos também vão testar o desempenho dos principais pré-candidatos à Presidência nos respectivos eleitorados regionais.

Pesquisas eleitorais para presidente da semana

Entre segunda e domingo, está prevista três pesquisas sobre a disputa presidencial neste ano.