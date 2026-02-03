As novas pesquisas para presidente da semana

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14h49.
Última atualização em 3 de fevereiro de 2026 às 15h06.
A primeira semana de fevereiro será marcada pela divulgação de novas pesquisas eleitorais com cenários para a disputa presidencial de 2026.
Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos três levantamentos nacionais devem ser conhecidos até a próximo domingo, 8 de fevereiro.
Entre os institutos que anunciaram divulgações estão o Ideia, em parceria com o portal Meio, o Data Povo e o Gerp.
O primeiro a publicar será o Data Povo, com números previstos para esta terça-feira, 2. Já Ideia e Gerp apresentarão seus dados na quarta-feira, 3.
Além dos levantamentos nacionais, outros 26 estudos estaduais estão programados para os próximos dias, com foco nas intenções de voto para os cargos de governador e senador.
Em alguns estados, os institutos também vão testar o desempenho dos principais pré-candidatos à Presidência nos respectivos eleitorados regionais.
Entre segunda e domingo, está prevista três pesquisas sobre a disputa presidencial neste ano.
|DATA POVO CONSULTORIA
|03/02/2026
|NACIONAL
|Presidente
|BR-09123/2026
|MEIO/IDEIA
|04/02/2026
|NACIONAL
|Presidente
|BR-08425/2026
|GERP
|04/02/2026
|NACIONAL
|Presidente
|BR-04519/2026