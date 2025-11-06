MDIC lançará portal para conectar negócios sustentáveis com investidores

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançará no próximo dia 13 de novembro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, o Portal Impacta Brasil.

A plataforma inédita tem como o objetivo conectar investidores nacionais e internacionais a empreendimentos de todo país com impacto ambiental positivo.

Segundo o MDIC, o portal funcionará como uma vitrine virtual, onde investidores e fundos verdes poderão encontrar empresas para investir.

Até o momento, a iniciativa já reúne 334 empreendimentos com foco em impactos climáticos positivos, sendo 144 relacionados a preservação de florestas e uso do solo.

A adesão voluntária e passa por um processo de curadoria feita por MDIC, Aliança pelo Impacto e Climate Ventures, parceiras no projeto.

O projeto dialogará com ações da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) e com plataformas como o Cadastro Nacional de Empreendimentos de Impacto (Cadimpacto) e a Plataforma Empreender Clima do MEMP.

Gestão sustentável de florestas domina negócios

A pasta afirma que na versão da plataforma para a COP 30 foram escolhidos empreendimentos com características alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e às metas das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

A seleção contempla setores-chave para a mitigação da crise climática, como florestas e uso do solo; agropecuária e sistemas alimentares; água e saneamento; energia e biocombustíveis; logística e mobilidade; indústria; gestão de resíduos; e finanças.

Entre as empresas selecionadas estão a Umgrauemeio, de São Paulo, que desenvolve tecnologias para prevenir e conter incêndios florestais e agrícolas, o Greenwall Tecnologia Ambiental, da Bahia, que impulsiona o reflorestamento e a preservação ambiental com plantas selecionadas e adaptáveis.

Outro negócio selecionado foi Amitis Hortas Hidropônicas, de Alagoas, que realiza a aplicação de hortas hidropônicas em comunidades vulneráveis de modo a garantir soberania alimentar de forma sustentável.

Além do módulo COP 30, o MDIC planeja abrir novas seleções no próximo ano, com outras lentes e temáticas, de modo a criar um ecossistema com o maior número de negócios de impacto positivo consolidados.