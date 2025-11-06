Mundo

Reunião de líderes da COP30 terá europeus e ausência dos EUA

Evento será realizado nesta quinta e sexta-feira em Belém; Lula terá reuniões com príncipe William e Macron

Príncipe William durante cerimônia do Prêmio Earthshot no Rio de Janeiro (Eduardo Frazão/Divulgação)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 6 de novembro de 2025 às 06h14.

Belém - A cúpula de líderes da COP30, que começa nesta quinta-feira, 5, em Belém, dá uma amostra de como os países do mundo estão se posicionando em relação ao clima, começando pela lista de presença.

No evento, há destaque para a presença dos principais líderes da Europa, como Keir Starmer (Reino Unido), Emmanuel Macron (França), além de Úrsula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia e principal comandante da União Europeia.

No entanto, chama a atenção a ausência dos Estados Unidos e da China, maiores economias globais. O presidente Donald Trump, que diz que as mudanças climáticas causadas pelo homem são uma armação, não veio e levou o país a reverter suas ações na área. 

Já a China enviou o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang, para chefiar a delegação. O presidente Xi Jinping não virá.

O governo brasileiro disse, na semana passada, que esperava receber delegações de 143 países, sendo que 57 delas seriam comandadas por chefes de Estado. A lista completa deles, no entanto, não havia sido divulgada até a noite de quarta-feira, 5. Em encontros como a COP, é comum que a lista final só seja conhecida no dia do evento. 

"Evidentemente, nem todos podem comparecer, mas até agora temos um número relevante e importante, que não é muito diferente do das demais reuniões desse tipo", disse o chanceler Mauro Vieira, em conversa com jornalistas na quarta-feira.

"Temos que esperar porque ainda faltam vários países confirmarem a participação", disse Vieira. A reunião de líderes será realizada nesta semana, mas a COP em si começa apenas na segunda-feira, 10. 

Em paralelo à cúpula, Lula terá reuniões bilaterais com o príncipe William e Keir Starmer, premiê do Reino Unido, às 12h, e com o presidente da França, Emmanuel Macron, às 15h. 

Veja a agenda da reunião de líderes da COP

O evento terá reuniões e sessões plenárias ao longo de dois dias, com três sessões temáticas.

A primeira, que começará às 15h de quinta-feira, tratará de Clima e Natureza: Florestas e Oceanos.

As outras duas reuniões, sobre transição energética e as contribuições nacionalmente determinadas (NDCs), serão realizadas na sexta-feira. Nesta última, serão debatidas as medidas que cada país se compromete a fazer para reduzir a emissão de poluentes.

Além das reuniões, haverá uma sessão plenária ao longo dos dois dias, nas quais os líderes poderão fazer discursos. A recomendação é que cada um deles fale cinco minutos.

Na agenda de quinta, há também um almoço dedicado ao TFFF, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, um dos principais temas desta COP, que busca arrecadar recursos para custear a preservação ambiental. 

Veja a agenda da Cúpula de Líderes da COP30

Quinta-feira, 6

8h30-10h: Chegada dos líderes

10h30: Abertura da plenária. Em seguida, os líderes farão discursos ao longo do dia

13h30: Almoço sobre o fundo para as florestas tropicais (TFFF)

15h: Sessão temática, sobre Clima e Natureza: Florestas e Oceanos

17h30: Foto de família

18h: Coquetel com as autoridades

Sexta-feira, 7

10h: Segunda foto de família com os líderes

10h30 - 18h: Segunda rodada de discursos dos líderes, ao longo do dia 

11h: Sessão temática sobre transição energética

13h30: Almoço

15h30: Sessão temática 3, sobre os 10 anos do Acordo de Paris e as contribuições nacionais determinadas (NDCs)

