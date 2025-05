Massa polar traz geada e queda de temperatura ao Sul do Brasil a partir de quinta

Uma massa de ar de origem polar avança pelo Sul do país e deve provocar geada em áreas elevadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta quinta-feira (22), conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia )

O sistema já derrubou as temperaturas na região: no início da quarta-feira (21), as cidades gaúchas de Bagé e Dom Pedrito registraram 4,1°C, enquanto Jaguarão marcou 5,7°C.

Massa polar

Segundo o Inmet, a medida que a massa polar avança pelo estado gaúcho, as temperaturas mínimas deverão cair ainda mais, podendo variar entre 1°C e 3°C nas áreas mais frias do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira.

As regiões sob aviso de geada incluem municípios como Bagé e Pelotas, além das serras Gaúcha e Catarinense. A expectativa é que o frio se estenda ao Paraná a partir de sexta-feira (23), com o avanço da massa polar.

O fenômeno reforça a necessidade de atenção para impactos na agricultura e na rotina da população, sobretudo em áreas rurais e de altitude, onde a geada pode causar danos significativos.