Gripe aviária: Rússia, Turquia e outros três países limitam embargo ao frango gaúcho

A Rússia, a Turquia, a Bielorrússia, a Armênia e o Quirguistão decidiram retirar a suspensão das compras de frango brasileiro de todo o país.

Com isso, esses países passaram a restringir o bloqueio apenas à carne de frango do Rio Grande do Sul, estado onde, há uma semana, foi identificado o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), 19 países e a União Europeia — formada por 27 nações — suspenderam as aquisições da proteína e de subprodutos de aves de todo o Brasil.

Outros 16 mercados fecharam para o Rio Grande do Sul, e dois impuseram restrições específicas ao município gaúcho de Montenegro, onde está localizada a granja contaminada.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 22, a pasta reforçou que o consumo de carne de aves e ovos não apresenta risco para a saúde.

“O Mapa permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, prestando, de forma ágil e transparente, todas as informações técnicas necessárias sobre o caso. As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível”, diz o comunicado.

Gripe aviária no RS

O Mapa também informou que o serviço veterinário oficial concluiu a limpeza e a desinfecção da área em Montenegro (RS), onde foi confirmado um foco de gripe aviária na sexta-feira, dia 16.

Com isso, a partir desta quinta-feira tem início o período de 28 dias de vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. Caso não haja registro de novos focos nesse intervalo, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença naquela região.

“Isso não apenas fortalece a credibilidade do nosso sistema sanitário, como também representa um passo fundamental para a reabertura de mercados e a normalização das exportações”, afirma Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária.

Cálculos preliminares do governo indicam que o Brasil pode perder entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por mês com as restrições às exportações de frango. Em 2024, o país exportou cerca de 4,4 milhões de toneladas de carne de aves, tendo a China como principal destino.