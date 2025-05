São Paulo tem variação de sol e nuvens com pancadas de chuva nesta quinta-feira, 22

Nesta quinta-feira, 22, a previsão do tempo para São Paulo indica um dia com variação entre céu claro e períodos de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva principalmente no fim da manhã e à tarde.

A temperatura deve oscilar entre mínima de 18°C e máxima de 29°C, proporcionando um clima ameno e agradável para a maior parte do dia.

Ventos e sensação de frescor

Os ventos soprarão em torno de 14 km/h, trazendo uma leve sensação de frescor, e a probabilidade de chuva é moderada, em torno de 20% a 40%, com maior chance de precipitação nas horas finais da tarde e à noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 59% e 91%, mantendo o ambiente confortável.

O sol nascerá às 06h10 e se porá às 18h14, garantindo um dia longo e iluminado, apesar das nuvens passageiras e da possibilidade de chuva localizada.