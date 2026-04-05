Máquina rodando e sem 'novos programas': o que esperar dos novos ministros de Lula

Espladanada dos ministérios: A principal característica dessas mudanças foi a escolha de substitutos que já integram a estrutura do ministério (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 5 de abril de 2026 às 09h00.
A reforma ministerial do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocada pela corrida eleitoral deve ser marcada mais pela continuidade do que por mudanças estruturais na gestão ou novidades.
Ao confirmar a saída de ao menos 18 ministros para disputar as eleições de 2026, o presidente deixou claro o recado aos substitutos: manter a “máquina rodando” até o fim do mandato.
A orientação política reduz o espaço para novas agendas ou programas. Segundo Lula, o foco está na conclusão de entregas já em curso, em um cenário de transição que ocorre a nove meses do encerramento do mandato.
Desde o fim de 2025, Lula tem pregado que o governo precisa "colher" as políticas públicas e projetos que já foram implementados.
A principal característica dessas mudanças foi a escolha de substitutos que já integram a estrutura do ministério — sobretudo secretários-executivos, considerados os “número dois” de cada pasta.
Entre os exemplos, a Casa Civil será ocupada por Miriam Belchior, atual secretária-executiva, que assume no lugar de Rui Costa. O mesmo padrão se repete em áreas como Meio Ambiente, Educação, Cidades e Direitos Humanos, com nomes internos promovidos.
O movimento também atende a um calendário político. Os ministros deixam o governo dentro do prazo de desincompatibilização eleitoral, devem disputar cargos públicos em 2026 ou coordenar campanhas. Entre os que saem estão figuras centrais como Geraldo Alckmin, além de nomes de peso como Marina Silva e Simone Tebet.
Se a maioria das pastas tende à continuidade, a área econômica aparece como exceção. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, já empossado anteriormente, prepara um programa de renegociação de dívidas a pedido do presidente Lula.
A equipe econômica trabalha em um novo programa de renegociação de dívidas, com previsão de descontos amplos e eventual garantia pública para operações de crédito. A medida mira famílias superendividadas e tenta corrigir limitações do Desenrola Brasil. Segundo Durigan, o novo programa prevê até 80% de desconto.
A proposta inclui ainda mecanismos de educação financeira como contrapartida, além do uso de um fundo para viabilizar renegociações. A iniciativa dialoga com uma das prioridades do governo em ano eleitoral: aliviar o endividamento das famílias e estimular o consumo.
Ministério dos Transportes
George Santoro, ex-Secretário Executivo do Ministério dos Transportes
Ministério de Portos e Aeroportos
Tomé Barros Monteiro da Franca, ex-Secretário-Executivo do Ministério de Portos e Aeroportos
Ministério do Planejamento e Orçamento
Bruno Moretti, ex-Secretário Especial de Análise Governamental da Casa Civil da Presidência da República
Ministério do Meio Ambiente
João Paulo Ribeiro Capobianco, ex-Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania
Janine Mello dos Santos, ex-Secretária-Executivo do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
Fernanda Machiaveli, ex-Secretária-Executiva do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
Casa Civil
Miriam Belchior, ex-Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República
Ministério da Educação
Leonardo Barchini, ex-Secretário-Executivo do Ministério da Educação
Ministério dos Esportes
Paulo Henrique Cordeiro Perna, ex-Secretário Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte
Ministério das Cidades
Antônio Vladimir Lima, ex-Secretário-Executivo do Ministério das Cidades
Ministério da Igualdade Racial
Rachel Barros de Oliveira, ex-Secretária-Executiva do Ministério da Igualdade Racial
Ministério dos Povos Indígenas
Eloy Terena, ex-Secretário-Executivo do Ministério dos Povos Indigenas
Ministério da Aquicultura e Pesca
Rivetla Edipo Araujo Cruz, ex-Secretário-Executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura
Ministério da Agricultura e Pecuária
André de Paula, ex-Ministro da Aquicultura e Pesca