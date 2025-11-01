Datafolha: megaoperação foi um sucesso para 57% dos moradores do Rio

A maioria dos moradores do Rio de Janeiro aprova a megaoperação da Polícia nos complexos do Alemão e da Penha, que terminou com 121 mortos, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sábado, 1º.

Segundo o levantamento, 57% dos moradores da capital fluminense e da região metropolitana avaliam que a megaoperação foi um sucesso, e 39% a reprovam.

A pesquisa perguntou aos entrevistados se eles concordavam com a afirmação do governador do estado, Cláudio Castro (PL), de que a operação contra o Comando Vermelho foi um sucesso.

A ação foi considerada bem-sucedida de forma integral por 38% dos cariocas, mais 18% que aprovaram parcialmente, totalizando os 57%. Outros 27% afirmaram que discordam do governador, e 12% disseram que discordam parcialmente. Cerca de 2% não souberam ou não opinaram.

Nos recortes demográficos, homens aprovaram mais a ação que as mulheres: 68% contra 47%. Pessoas que ganham entre cinco e dez salários mínimos e jovens de até 24 anos são os que mais reprovam a ação policial — 49% e 59%, respectivamente.

O Datafolha afirma que moradores de favelas seguiram a média das avaliações da cidade, assim como não houve diferenças notáveis entre regiões mais ricas ou pobres.

O levantamento também mostrou que 48% avaliaram que a operação, com 121 mortos, foi bem executada, enquanto 21% afirmaram que foi regular, com falhas; 24% disseram que foi mal executada pela polícia, e outros 7% não souberam responder.

Os cariocas também acham que a maioria dos mortos era de criminosos: 31% afirmam que todos os mortos eram criminosos, 50% disseram que era a maioria, e apenas 4% acham que era a minoria. Segundo a Polícia do Rio, dos 99 mortos identificados, 78 tinham antecedentes criminais.

A pesquisa ouviu 626 eleitores cariocas entre os dias 30 e 31 de outubro por telefone. A margem de erro é de quatro pontos percentuais com 95% de nível de confiança.