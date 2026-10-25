Domingo de eleição: o que abre e o que fecha no dia da votação

Eleições 2026 - Justiça Eleitoral - Cabine de votação Foto: Leandro Fonseca data: 04/10/2026 (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 00h01.
Os brasileiros voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, para o segundo turno das eleições de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou transporte público gratuito, enquanto comércio e supermercados podem abrir; bancos, lotéricas e repartições sem serviços essenciais ficam fechados. Horários locais podem variar.
Os brasileiros voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, para o segundo turno das eleições de 2026. A votação ocorre das 8h às 17h (horário de Brasília), e diversas cidades terão esquemas especiais de transporte, trânsito e funcionamento de serviços públicos para facilitar o deslocamento dos eleitores.
Uma das principais medidas adotadas em todo o país é a gratuidade no transporte público coletivo, prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estados e municípios são obrigados a garantir o acesso gratuito ao transporte urbano, intermunicipal e metropolitano durante o dia da votação.
A gratuidade no transporte coletivo é a principal novidade para os eleitores. Segundo o TSE, a oferta gratuita deve ser acompanhada de frequência semelhante à dos dias úteis para evitar dificuldades de acesso aos locais de votação.
Em São Paulo, os ônibus municipais operarão sem cobrança pelo programa Domingão Tarifa Zero. A prefeitura programou cerca de 6,9 mil ônibus, um reforço de aproximadamente 40% em comparação a um domingo comum. Metrô, CPTM e ônibus metropolitanos também terão passe livre em horários determinados pelo governo estadual.
Outras capitais também anunciaram gratuidade total ou parcial no transporte público, incluindo sistemas de ônibus, metrôs, trens, VLTs e linhas metropolitanas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a medida abrange ônibus municipais, BRT, VLT, metrô, trens e barcas.
Apesar de as eleições provocarem mudanças na rotina das cidades, o comércio não é obrigado a fechar. Lojas, shoppings, restaurantes e supermercados podem abrir normalmente, desde que garantam aos funcionários condições adequadas para exercer o direito ao voto.
Por isso, o horário de funcionamento varia de acordo com cada estabelecimento. A recomendação para os consumidores é consultar previamente os canais oficiais antes de sair de casa.
As agências bancárias não terão atendimento presencial no domingo, seguindo o funcionamento habitual dos fins de semana. No entanto, operações digitais como Pix, internet banking e aplicativos seguirão disponíveis normalmente.
As casas lotéricas também estarão fechadas durante o segundo turno. Em razão da votação, os sorteios programados para domingo foram antecipados para sábado, conforme procedimento já adotado em outras eleições.
As repartições públicas municipais, estaduais e federais não terão expediente regular. No entanto, serviços considerados essenciais continuarão funcionando em regime de plantão.
Entre eles estão:
As regras específicas podem variar entre os municípios, especialmente nas áreas de saúde e atendimento ao cidadão.
Museus, bibliotecas, centros culturais e equipamentos administrados pelas prefeituras e governos estaduais tendem a operar em esquema reduzido ou permanecer fechados no dia da eleição.
Nas capitais, a orientação é verificar a programação oficial de cada espaço antes da visita, já que muitos locais adotam horários especiais durante o período de votação.
Além do reforço no transporte público, diversas capitais prepararam operações especiais de trânsito para melhorar o acesso aos locais de votação.
Em São Paulo, por exemplo, a Avenida Paulista permanece aberta para veículos durante todo o domingo, com suspensão do programa Ruas Abertas. Já o Minhocão terá operação diferenciada para circulação de automóveis.
Abrem normalmente
Funcionam com alterações
Fechados
Com a adoção do transporte gratuito e de operações especiais em diversas cidades, a expectativa da Justiça Eleitoral é facilitar o deslocamento dos mais de 150 milhões de brasileiros aptos a participar do segundo turno das eleições de 2026
A votação do segundo turno ocorre neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, no horário de Brasília.
Sim. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estados e municípios devem garantir transporte urbano, intermunicipal e metropolitano gratuito, com frequência semelhante à dos dias úteis.
Shoppings, supermercados, restaurantes, padarias, postos de combustíveis e o comércio em geral podem funcionar. Os estabelecimentos devem garantir aos funcionários condições adequadas para votar, e os horários podem variar.
Não. As agências bancárias e as casas lotéricas ficam fechadas, mas Pix, internet banking e aplicativos bancários continuam disponíveis; os sorteios previstos para domingo foram antecipados para sábado.
Serviços essenciais, como hospitais, prontos-socorros, UPAs, Samu, segurança pública, abastecimento de água, energia elétrica e Defesa Civil, funcionam em regime de plantão. As demais repartições públicas não têm expediente regular.
Os ônibus municipais de São Paulo operam sem cobrança pelo programa Domingão Tarifa Zero, com cerca de 6,9 mil veículos, 40% a mais que em um domingo comum. Metrô, CPTM e ônibus metropolitanos também têm passe livre nos horários definidos pelo governo estadual.