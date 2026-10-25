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Domingo de eleição: o que abre e o que fecha no dia da votação

As regras específicas podem variar entre os municípios, especialmente nas áreas de saúde e atendimento ao cidadão

Eleições 2026 - Justiça Eleitoral - Cabine de votação Foto: Leandro Fonseca data: 04/10/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Eleições 2026 - Justiça Eleitoral - Cabine de votação Foto: Leandro Fonseca data: 04/10/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 00h01.

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RESUMO ＋

Os brasileiros voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, para o segundo turno das eleições de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou transporte público gratuito, enquanto comércio e supermercados podem abrir; bancos, lotéricas e repartições sem serviços essenciais ficam fechados. Horários locais podem variar.

Os brasileiros voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, para o segundo turno das eleições de 2026. A votação ocorre das 8h às 17h (horário de Brasília), e diversas cidades terão esquemas especiais de transporte, trânsito e funcionamento de serviços públicos para facilitar o deslocamento dos eleitores.

Uma das principais medidas adotadas em todo o país é a gratuidade no transporte público coletivo, prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estados e municípios são obrigados a garantir o acesso gratuito ao transporte urbano, intermunicipal e metropolitano durante o dia da votação.

Transporte público será gratuito em diversas capitais

A gratuidade no transporte coletivo é a principal novidade para os eleitores. Segundo o TSE, a oferta gratuita deve ser acompanhada de frequência semelhante à dos dias úteis para evitar dificuldades de acesso aos locais de votação. 

Em São Paulo, os ônibus municipais operarão sem cobrança pelo programa Domingão Tarifa Zero. A prefeitura programou cerca de 6,9 mil ônibus, um reforço de aproximadamente 40% em comparação a um domingo comum. Metrô, CPTM e ônibus metropolitanos também terão passe livre em horários determinados pelo governo estadual.

Outras capitais também anunciaram gratuidade total ou parcial no transporte público, incluindo sistemas de ônibus, metrôs, trens, VLTs e linhas metropolitanas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a medida abrange ônibus municipais, BRT, VLT, metrô, trens e barcas.

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Comércio, shoppings e supermercados podem funcionar

Apesar de as eleições provocarem mudanças na rotina das cidades, o comércio não é obrigado a fechar. Lojas, shoppings, restaurantes e supermercados podem abrir normalmente, desde que garantam aos funcionários condições adequadas para exercer o direito ao voto.

Por isso, o horário de funcionamento varia de acordo com cada estabelecimento. A recomendação para os consumidores é consultar previamente os canais oficiais antes de sair de casa.

Bancos permanecem fechados

As agências bancárias não terão atendimento presencial no domingo, seguindo o funcionamento habitual dos fins de semana. No entanto, operações digitais como Pix, internet banking e aplicativos seguirão disponíveis normalmente.

Lotéricas não abrem no dia da votação

As casas lotéricas também estarão fechadas durante o segundo turno. Em razão da votação, os sorteios programados para domingo foram antecipados para sábado, conforme procedimento já adotado em outras eleições.

Serviços públicos funcionam em esquema especial

As repartições públicas municipais, estaduais e federais não terão expediente regular. No entanto, serviços considerados essenciais continuarão funcionando em regime de plantão.

Entre eles estão:

  • Hospitais;
  • Prontos-socorros;
  • UPAs;
  • Samu;
  • Segurança pública;
  • Abastecimento de água;
  • Energia elétrica;
  • Defesa Civil.

As regras específicas podem variar entre os municípios, especialmente nas áreas de saúde e atendimento ao cidadão.

Cultura e lazer podem ter horários alterados

Museus, bibliotecas, centros culturais e equipamentos administrados pelas prefeituras e governos estaduais tendem a operar em esquema reduzido ou permanecer fechados no dia da eleição.

Nas capitais, a orientação é verificar a programação oficial de cada espaço antes da visita, já que muitos locais adotam horários especiais durante o período de votação.

Trânsito terá mudanças em algumas cidades

Além do reforço no transporte público, diversas capitais prepararam operações especiais de trânsito para melhorar o acesso aos locais de votação.

Em São Paulo, por exemplo, a Avenida Paulista permanece aberta para veículos durante todo o domingo, com suspensão do programa Ruas Abertas. Já o Minhocão terá operação diferenciada para circulação de automóveis.

Resumo: o que abre e o que fecha no segundo turno

Abrem normalmente

  • Shoppings;
  • Supermercados;
  • Restaurantes;
  • Padarias;
  • Postos de combustíveis;
  • Comércio em geral (respeitando regras trabalhistas).

Funcionam com alterações

  • Museus e centros culturais;
  • Serviços municipais;
  • Transporte público, com operação especial e gratuidade

Fechados

  • Bancos;
  • Casas lotéricas;
  • Repartições públicas sem serviço essencial.

Com a adoção do transporte gratuito e de operações especiais em diversas cidades, a expectativa da Justiça Eleitoral é facilitar o deslocamento dos mais de 150 milhões de brasileiros aptos a participar do segundo turno das eleições de 2026

'Perguntas frequentes'

Qual é o horário de votação no segundo turno das eleições de 2026? ＋

A votação do segundo turno ocorre neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, no horário de Brasília.

O transporte público será gratuito no segundo turno? ＋

Sim. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estados e municípios devem garantir transporte urbano, intermunicipal e metropolitano gratuito, com frequência semelhante à dos dias úteis.

Quais estabelecimentos podem abrir no domingo de eleição? ＋

Shoppings, supermercados, restaurantes, padarias, postos de combustíveis e o comércio em geral podem funcionar. Os estabelecimentos devem garantir aos funcionários condições adequadas para votar, e os horários podem variar.

Bancos e casas lotéricas abrem no segundo turno? ＋

Não. As agências bancárias e as casas lotéricas ficam fechadas, mas Pix, internet banking e aplicativos bancários continuam disponíveis; os sorteios previstos para domingo foram antecipados para sábado.

Quais serviços públicos funcionam no dia da votação? ＋

Serviços essenciais, como hospitais, prontos-socorros, UPAs, Samu, segurança pública, abastecimento de água, energia elétrica e Defesa Civil, funcionam em regime de plantão. As demais repartições públicas não têm expediente regular.

Como será o transporte público em São Paulo no segundo turno? ＋

Os ônibus municipais de São Paulo operam sem cobrança pelo programa Domingão Tarifa Zero, com cerca de 6,9 mil veículos, 40% a mais que em um domingo comum. Metrô, CPTM e ônibus metropolitanos também têm passe livre nos horários definidos pelo governo estadual.

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