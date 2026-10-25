Lei seca no 2º turno: em quais estados a venda de bebidas é proibida hoje?

RESUMO ＋ A Lei Seca eleitoral não é obrigatória em todo o Brasil, mas haverá restrições à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas em diferentes localidades no segundo turno das eleições 2026, neste domingo, 25 de outubro. Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta restrições previstas em nove estados, além de municípios de Rondônia. As regras variam conforme a região e podem sofrer alterações. Em Manaus, por exemplo, a proibição foi revogada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) em 23 de outubro.

A venda de bebidas alcoólicas durante o segundo turno das eleições de 2026 depende de decisões adotadas pela Justiça Eleitoral em cada estado ou município. A chamada Lei Seca eleitoral não é uma proibição nacional automática e, por isso, as restrições variam conforme a região, o horário e o tipo de estabelecimento.

A votação será realizada neste domingo, 25, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Por isso, quem pretende consumir ou comercializar bebidas alcoólicas no dia da eleição deve consultar as determinações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da região.

A medida tem como objetivo preservar a ordem pública durante a votação. Quando estabelecida, a restrição pode alcançar a venda e o consumo de bebidas em bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos abertos ao público, conforme os termos de cada decisão.

Em quais estados a Lei Seca pode valer?

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, nove estados brasileiros terão restrições à venda de bebidas alcoólicas no segundo turno das eleições, neste domingo, dia 25 de outubro.

A lista inclui o Tocantins, onde a proibição será das zero hora do domingo às 5 horas da tarde em todo o estado.

Nos municípios de Peixe, Jaú, São Valério e Sucupira, a restrição começa às 6 horas da tarde de sábado e termina às 6 horas da tarde de domingo.

Em Rondônia, a medida vale apenas para municípios específicos.

Nos demais estados brasileiros, não há proibição estadual prevista, mas as regras podem variar conforme decisões das autoridades locais.

O que acontece se a Lei Seca for decretada?

As regras dependem da portaria ou decisão judicial que estabelecer a restrição. O documento pode determinar os horários de início e término da proibição, além de indicar se a medida alcança apenas a comercialização ou também o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos e estabelecimentos comerciais.

Por isso, não basta saber se o estado adotou a Lei Seca. É necessário verificar o alcance da determinação e os municípios abrangidos.

A legislação eleitoral não estabelece uma proibição geral de consumo de álcool em todo o país durante as eleições. A aplicação da medida depende das decisões competentes.

Como consultar as regras do seu estado?

O eleitor pode acompanhar os comunicados publicados nos sites oficiais dos TREs. As informações também podem ser divulgadas pelas autoridades locais e pelos órgãos responsáveis pela fiscalização.

No caso de bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos comerciais, é importante conferir a íntegra da determinação aplicável à cidade para evitar descumprir as regras em vigor.

A consulta deve ser feita perto da data da votação, já que decisões e esclarecimentos podem ser publicados nos dias que antecedem o pleito.