Lula vai tirar lesão de pele na cabeça em hospital em SP

Presidente Lula, durante entrevista coletiva em Hanover, Alemanha (Odd Andersen/AFP)
Repórter especial da Exame em Brasília
Publicado em 23 de abril de 2026 às 18h44.
Última atualização em 23 de abril de 2026 às 18h56.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai realizar dois procedimentos médicos no hospital Sírio Libanês em São Paulo nesta sexta-feira.
Lula vai embarcar rumo à capital paulista ainda na noite desta quinta-feira. No hospital, o presidente deverá realizar uma cauterização para retirada de uma ceratose, uma espécie de mancha causada por exposição ao sol e que é considerada pré-maligna, na região da cabeça.
Além disso, Lula vai se submeter ainda a uma infiltração no punho para o tratamento de uma tendinite no polegar da mão direita.
Ambos os procedimentos são considerados simples e não devem impedir que o presidente cumpra suas agendas nos próximos dias.
Estes não são os primeiros procedimentos médicos de Lula neste ano. O presidente, que tem 80 anos, fez em janeiro uma cirurgia de caratara em seu olho esquerdo em um hospital em Brasília. A condição, que ocorre quando o cristalino do olho fica opaco, afeta a visão. A cirurgia é considerada de baixa complexidade. Em outubro de 2020, Lula já havia operado catarata no olho direito.
Neste mandato, o presidente já se submeteu a ao menos quatro procedimentos cirúrgicos.
Em setembro de 2023, o presidente colocou uma prótese no quadril para tratar dores causadas pela artrose. No mesmo ano, Lula se submeteu a uma blefaroplastia para remover excesso de pele nas pálpebras.
Lula sofreu uma queda no banheiro, no Palácio do Alvorada, em outubro de 2024, e sofreu uma hemorragia subdural. Em dezembro, ele precisou ser submetido a uma drenagem de emergência e, dias depois, passou por um cateterismo.