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Lula vai tirar lesão de pele na cabeça em hospital em SP

Procedimento é considerado simples e não vai impedir que presidente cumpra agendas nos próximos dias

Presidente Lula, durante entrevista coletiva em Hanover, Alemanha (Odd Andersen/AFP)

Presidente Lula, durante entrevista coletiva em Hanover, Alemanha (Odd Andersen/AFP)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial da Exame em Brasília

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18h44.

Última atualização em 23 de abril de 2026 às 18h56.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai realizar dois procedimentos médicos no hospital Sírio Libanês em São Paulo nesta sexta-feira.

Lula vai embarcar rumo à capital paulista ainda na noite desta quinta-feira. No hospital, o presidente deverá realizar uma cauterização para retirada de uma ceratose, uma espécie de mancha causada por exposição ao sol e que é considerada pré-maligna, na região da cabeça.

Além disso, Lula vai se submeter ainda a uma infiltração no punho para o tratamento de uma tendinite no polegar da mão direita.

Ambos os procedimentos são considerados simples e não devem impedir que o presidente cumpra suas agendas nos próximos dias.

Outras cirurgias de Lula

Presidente levou pontos na cabeça após acidente doméstico em 2024 (Agência Brasil)

Estes não são os primeiros procedimentos médicos de Lula neste ano. O presidente, que tem 80 anos, fez em janeiro uma cirurgia de caratara em seu olho esquerdo em um hospital em Brasília. A condição, que ocorre quando o cristalino do olho fica opaco, afeta a visão. A cirurgia é considerada de baixa complexidade. Em outubro de 2020, Lula já havia operado catarata no olho direito.

Neste mandato, o presidente já se submeteu a ao menos quatro procedimentos cirúrgicos.

Em setembro de 2023, o presidente colocou uma prótese no quadril para tratar dores causadas pela artrose. No mesmo ano, Lula se submeteu a uma blefaroplastia para remover excesso de pele nas pálpebras.

Lula sofreu uma queda no banheiro, no Palácio do Alvorada, em outubro de 2024, e sofreu uma hemorragia subdural. Em dezembro, ele precisou ser submetido a uma drenagem de emergência e, dias depois, passou por um cateterismo.

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