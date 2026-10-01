Lula vai no debate da Globo? Veja horário, participantes e regras

Último debate presidencial antes do primeiro turno terá Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Augusto Cury; encontro começa às 21h30

RESUMO ＋ A TV Globo realiza nesta quinta-feira, 1º de outubro, o último debate entre os candidatos à Presidência antes do primeiro turno das eleições 2026. Lula foi convidado, mas decidiu não participar. Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Augusto Cury estarão no encontro, que começa às 21h30.

A TV Globo realiza nesta quinta-feira, 1º, o último debate entre os candidatos à Presidência antes do primeiro turno das eleições de 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, foi convidado, mas optou por não participar do encontro.

Estarão no palco Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). O debate terá mediação do jornalista César Tralli e será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Pela primeira vez, o debate presidencial da Globo será exibido na faixa da novela das 21h. O programa começa às 21h30, logo após o Jornal Nacional. A novela "Quem Ama Cuida" não será exibida nesta quinta-feira.

O debate será transmitido ao vivo pela TV Globo, GloboNews e g1 e também poderá ser acompanhado pelo sinal da emissora no Globoplay. Após a transmissão, o conteúdo ficará disponível na íntegra no g1.

Quem participa do debate da Globo?

Quatro candidatos à Presidência participarão do debate desta quinta-feira:

Augusto Cury (Avante) ;

; Flávio Bolsonaro (PL) ;

; Romeu Zema (Novo) ;

; Ronaldo Caiado (PSD).

Lula também foi convidado pela emissora, mas decidiu não comparecer.

Zema entrou na relação de participantes após uma decisão liminar do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, na terça-feira, 29. A decisão provisória garantiu a participação dos candidatos do Novo nos debates de 2026.

O partido argumentou que possui cinco deputados federais em exercício. A decisão ainda poderá ser analisada pelo plenário do TSE.

Por que Lula não vai ao debate da Globo?

A campanha de Lula comunicou à Globo na quarta-feira, 30, que o presidente não participaria do debate.

Segundo apuração da EXAME, integrantes da campanha avaliam que o formato e a presença apenas de adversários identificados com a direita poderiam concentrar os ataques contra Lula a três dias do primeiro turno. Aliados do presidente também fizeram críticas à dinâmica dos debates e ao tempo de espera para que os candidatos voltem a falar.

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que Lula quer confrontar Flávio Bolsonaro, mas defende um formato que permita interação direta entre os dois.

Em vez de participar do debate, Lula dará uma entrevista ao podcast Flow, marcada para as 20h45 desta quinta-feira.

Que horas começa o debate da Globo?

O debate começa às 21h30, no horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional.

Data: quinta-feira, 1º de outubro;

quinta-feira, 1º de outubro; Horário: 21h30;

21h30; Mediação: César Tralli;

César Tralli; Local: Estúdios Globo, no Rio de Janeiro;

Estúdios Globo, no Rio de Janeiro; Onde assistir: TV Globo, GloboNews, Globoplay e g1.

Quais são as regras do debate da Globo?

O debate terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. Dois blocos serão dedicados a temas determinados e outros dois terão tema livre.

A dinâmica será baseada em perguntas feitas pelos próprios candidatos. Segundo a Globo, o formato foi desenvolvido para privilegiar a apresentação e a discussão das propostas para o governo federal.

Os candidatos ficarão ao redor de um mapa do Brasil instalado no centro do cenário. A partir dele, serão discutidos assuntos relacionados às diferentes regiões do país.

Entre os temas previstos estão preservação da Amazônia, segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado e os desafios de infraestrutura para as exportações brasileiras.

Os participantes também poderão selecionar temas predefinidos apresentados em um telão para formular suas perguntas.

O candidato responsável pela pergunta terá dois minutos para dividir entre a formulação da questão e a réplica. Quem responder terá três minutos, divididos entre resposta e tréplica.

O que acontece depois do debate?

Após o encerramento, os quatro candidatos serão convidados para entrevistas coletivas de até dez minutos na sala de imprensa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na presença de representantes dos partidos:

Flávio Bolsonaro (PL); Romeu Zema (Novo); Ronaldo Caiado (PSD); Augusto Cury (Avante).

Na TV Globo, Renata Lo Prete apresentará o "Jornal da Globo" diretamente dos Estúdios Globo, no mesmo espaço do debate. O programa acompanhará os bastidores, entrevistará os candidatos e terá análises sobre os temas discutidos durante o encontro.

Na GloboNews, a cobertura começa antes do debate. A "Central das Eleições", comandada por Natuza Nery, entra no ar às 19h. Das 20h às 21h30, Andréia Sadi conduz a programação diretamente dos Estúdios Globo, com Marcelo Cosme no estúdio do canal no Jardim Botânico.

A equipe do Fato ou Fake fará a checagem das principais declarações dos candidatos durante o debate.

Quem ficou de fora do debate?

Além da ausência de Lula, que foi convidado e decidiu não participar, o candidato Renan Santos (Missão) não foi convidado pela Globo.

O critério para a participação em debates está previsto na Lei das Eleições. A legislação estabelece a participação assegurada de candidatos de partidos que atendam aos requisitos de representação no Congresso e permite que as emissoras definam regras para os demais participantes.

Renan afirmou nas redes sociais que prepara um protesto em frente à sede da emissora, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. A campanha afirmou que existe a expectativa que uma decisão do ministro Gilmar Mendes libere a participação do candidato.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026?

O debate ocorre três dias antes do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 4 de outubro.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para presidente, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos para ser eleito no primeiro turno.

Caso nenhum candidato alcance esse patamar, os dois mais votados disputam o segundo turno em 25 de outubro.