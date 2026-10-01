Pesquisa Ideia: em estado decisivo, Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 41%, no 1º turno

A nova pesquisa estimulada do instituto Ideia mostra um mostra cenário de empate técnico na liderança pela Presidência da República no estado de Minas Gerais.

Divulgado nesta quinta-feira, 1, o levantamento mostra que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marca 45% das intenções de voto, seguido de perto pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que pontua com 41%. Como a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, ambos dividem o primeiro lugar no limite estatístico.

Bem distantes do pelotão principal, o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo) aparece na terceira posição com 5%, seguido por Augusto Cury com 3%.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan Santos e o governador Ronaldo Caiado (União-GO) marcam 1% cada. Votos em branco e nulos somam 3%, enquanto 2% não souberam responder ao questionamento.

O equilíbrio se mantém na intenção de voto espontânea para presidente, modelo em que os nomes não são apresentados aos entrevistados.

Neste recorte, Lula marca 35% e Flávio Bolsonaro 33%, configurando novo empate na margem de erro. Zema pontua 3% e Augusto Cury 2%, enquanto uma fatia de 23% não soube responder.

Empate absoluto no segundo turno

Em uma eventual simulação de segundo turno entre os dois líderes, o relatório projeta um cenário de rigoroso empate estatístico e numérico.

O presidente Lula e Flávio Bolsonaro marcam 47% cada na disputa direta em Minas Gerais. Neste cenário de polarização máxima, brancos e nulos somam 4% e os eleitores indecisos são apenas 2%.

O atual mandatário, contudo, venceria todos os outros adversários testados nas simulações feitas pelo instituto.

No embate mais acirrado entre essas opções alternativas, Lula supera Romeu Zema por 44% a 32%. Nesta hipótese específica, nota-se uma expressiva taxa de 20% de votos brancos e nulos.

Nos demais cenários diretos contra o petista, Augusto Cury marca 29% contra 45% de Lula, com 23% anulando o voto. Já contra os nomes de Renan Santos e Ronaldo Caiado, ambos pontuariam 24%, perdendo para o presidente, que atinge a marca de 46% em ambos os confrontos.

Índices de rejeição presidencial e avaliação do governo petista

A cristalização do cenário eleitoral mineiro também se reflete na rejeição, com os líderes empatados no topo da lista dos nomes em que o eleitor não votaria de jeito nenhum. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro têm 35% de rejeição cada.Augusto Cury é preterido por 8%, seguido por Zema com 7% e Caiado com 6%.

A pesquisa também mediu o desempenho da atual gestão do Executivo federal entre os eleitores de Minas Gerais.

Hoje, exatos 50% dos entrevistados desaprovam o trabalho de Lula como presidente, enquanto 44% afirmam aprovar a administração. Outros 6% não souberam opinar sobre o tema.

Quando questionados objetivamente se o atual presidente merece continuar no cargo, a percepção dos mineiros acompanha de perto as taxas de avaliação de governo.

Metade da amostra, 50%, declara que não, ante 43% que responderam sim à continuidade do mandato.

Perfil do eleitorado mineiro na pesquisa

O levantamento em Minas Gerais entrevistou um universo composto majoritariamente por mulheres, que representam 52% da amostra, ante 48% de homens.

O eleitorado acima de 45 anos concentra 51% dos entrevistados, divididos de forma equilibrada entre a faixa de 45 a 59 anos (26%) e aqueles com 60 anos ou mais (25%).

Quanto ao nível de instrução, a maior fatia do eleitorado pesquisado declarou possuir o ensino médio (45%), seguida por eleitores com até o ensino fundamental (40%).

Apenas 15% possuem ensino superior. A parcela economicamente ativa (PEA) compõe 59% do eleitorado mapeado.

A pesquisa Ideia entrevistou 1.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas representativas.

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Sistema Mineiro de Comunicação Ltda e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07287/2026.