Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa Ideia: em estado decisivo, Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 41%, no 1º turno

Atual presidente e senador pelo Rio de Janeiro estão tecnicamente empatados na disputa pela Presidência em Minas Gerais, segundo dados coletados no fim de setembro

Eleições 2026: Lula e Bolsonaro mantêm disputa acirradas na disputa para presidente (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)

Eleições 2026: Lula e Bolsonaro mantêm disputa acirradas na disputa para presidente (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18h58.

Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 19h06.

Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa estimulada do instituto Ideia mostra um mostra cenário de empate técnico na liderança pela Presidência da República no estado de Minas Gerais.

Divulgado nesta quinta-feira, 1, o levantamento mostra que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marca 45% das intenções de voto, seguido de perto pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que pontua com 41%. Como a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, ambos dividem o primeiro lugar no limite estatístico.

Bem distantes do pelotão principal, o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo) aparece na terceira posição com 5%, seguido por Augusto Cury com 3%.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan Santos e o governador Ronaldo Caiado (União-GO) marcam 1% cada. Votos em branco e nulos somam 3%, enquanto 2% não souberam responder ao questionamento.

O equilíbrio se mantém na intenção de voto espontânea para presidente, modelo em que os nomes não são apresentados aos entrevistados.

Neste recorte, Lula marca 35% e Flávio Bolsonaro 33%, configurando novo empate na margem de erro. Zema pontua 3% e Augusto Cury 2%, enquanto uma fatia de 23% não soube responder.

Empate absoluto no segundo turno

Em uma eventual simulação de segundo turno entre os dois líderes, o relatório projeta um cenário de rigoroso empate estatístico e numérico.

O presidente Lula e Flávio Bolsonaro marcam 47% cada na disputa direta em Minas Gerais. Neste cenário de polarização máxima, brancos e nulos somam 4% e os eleitores indecisos são apenas 2%.

O atual mandatário, contudo, venceria todos os outros adversários testados nas simulações feitas pelo instituto.

No embate mais acirrado entre essas opções alternativas, Lula supera Romeu Zema por 44% a 32%. Nesta hipótese específica, nota-se uma expressiva taxa de 20% de votos brancos e nulos.

Nos demais cenários diretos contra o petista, Augusto Cury marca 29% contra 45% de Lula, com 23% anulando o voto. Já contra os nomes de Renan Santos e Ronaldo Caiado, ambos pontuariam 24%, perdendo para o presidente, que atinge a marca de 46% em ambos os confrontos.

Índices de rejeição presidencial e avaliação do governo petista

A cristalização do cenário eleitoral mineiro também se reflete na rejeição, com os líderes empatados no topo da lista dos nomes em que o eleitor não votaria de jeito nenhum. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro têm 35% de rejeição cada.Augusto Cury é preterido por 8%, seguido por Zema com 7% e Caiado com 6%.

A pesquisa também mediu o desempenho da atual gestão do Executivo federal entre os eleitores de Minas Gerais.

Hoje, exatos 50% dos entrevistados desaprovam o trabalho de Lula como presidente, enquanto 44% afirmam aprovar a administração. Outros 6% não souberam opinar sobre o tema.

Quando questionados objetivamente se o atual presidente merece continuar no cargo, a percepção dos mineiros acompanha de perto as taxas de avaliação de governo.

Metade da amostra, 50%, declara que não, ante 43% que responderam sim à continuidade do mandato.

Perfil do eleitorado mineiro na pesquisa

O levantamento em Minas Gerais entrevistou um universo composto majoritariamente por mulheres, que representam 52% da amostra, ante 48% de homens.

O eleitorado acima de 45 anos concentra 51% dos entrevistados, divididos de forma equilibrada entre a faixa de 45 a 59 anos (26%) e aqueles com 60 anos ou mais (25%).

Quanto ao nível de instrução, a maior fatia do eleitorado pesquisado declarou possuir o ensino médio (45%), seguida por eleitores com até o ensino fundamental (40%).

Apenas 15% possuem ensino superior. A parcela economicamente ativa (PEA) compõe 59% do eleitorado mapeado.

A pesquisa Ideia entrevistou 1.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas representativas.

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Sistema Mineiro de Comunicação Ltda e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07287/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Minas Gerais
Próximo

Mais de Brasil

Pesquisa Ideia: Cleitinho tem 36% e Patrus, 23%, no 1º turno em Minas

Lula vai no debate da Globo? Veja horário, participantes e regras

Pesquisa Datafolha para o Senado: veja quem lidera a disputa em SP, RJ, MG, PE e DF

Lula no Flow: veja horário e como assistir ao vivo

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Ideia: Cleitinho tem 36% e Patrus, 23%, no 1º turno em Minas

Future of Money

BC amplia prazo para comunicação de transferências cripto ao Coaf

Ciência

Lito Sousa morre aos 59 anos

Esporte

Red Bull Wings Cup 2026 terá torneio de EA Sports FC 27 no Brasil