Lula vai ao G7 com foco em tarifas dos EUA e possível encontro com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou neste domingo para a França com a intenção de levar ao G7 as críticas do governo brasileiro às novas tarifas comerciais estudadas pelos Estados Unidos contra produtos do Brasil.

Acúpula ocorre na terça e na quarta-feira em Évian-les-Bains e reunirá líderes das principais economias do mundo.

Embora não haja reunião bilateral prevista com o presidente Donald Trump, integrantes do governo não descartam uma conversa informal entre os dois líderes durante o encontro.

Auxiliares do Planalto avaliam, porém, que não haveria ganho político em solicitar um encontro formal neste momento.

A viagem foi confirmada um dia após a divulgação de uma investigação comercial americana que recomendou a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Além disso, Washington avalia impor uma sobretaxa adicional de 12,5% a dezenas de países, incluindo o Brasil.

Tarifas devem ser principal tema de Lula

Mesmo sem encontro reservado com Trump, Lula deve abordar o tema em sua participação nos debates sobre os desequilíbrios da economia global.

A avaliação do governo é que o G7 oferece uma oportunidade para defender o multilateralismo e criticar medidas unilaterais que, na visão brasileira, enfraquecem organismos como a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Nos bastidores, integrantes do Planalto consideram que a proposta de sobretaxa de 25% é a medida com maior possibilidade de revisão no curto prazo. O assunto já vem sendo tratado por um grupo de trabalho criado após reunião entre Lula e Trump realizada em maio.

Enquanto a discussão política avança, o governo brasileiro continua apostando nas negociações técnicas com os Estados Unidos.

No sábado, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Marcio Elias Rosa, participou de uma reunião virtual com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer.

Segundo o governo, uma nova rodada de negociações deve ocorrer nos próximos dias.

Além das tarifas, também causaram desconforto em Brasília a decisão americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e o recente encontro do senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Casa Branca.

Durante a viagem, Lula também terá encontros previstos com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.

*Com O Globo