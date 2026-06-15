Lula vai ao G7 com foco em tarifas dos EUA e possível encontro com Trump

Lula no G7: presidente participará da cúpula na França em meio a tensões comerciais com os Estados Unidos. (Ludovic MARIN/POOL/AFP)
Repórter
Publicado em 15 de junho de 2026 às 07h32.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou neste domingo para a França com a intenção de levar ao G7 as críticas do governo brasileiro às novas tarifas comerciais estudadas pelos Estados Unidos contra produtos do Brasil.
Acúpula ocorre na terça e na quarta-feira em Évian-les-Bains e reunirá líderes das principais economias do mundo.
Embora não haja reunião bilateral prevista com o presidente Donald Trump, integrantes do governo não descartam uma conversa informal entre os dois líderes durante o encontro.
Auxiliares do Planalto avaliam, porém, que não haveria ganho político em solicitar um encontro formal neste momento.
A viagem foi confirmada um dia após a divulgação de uma investigação comercial americana que recomendou a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Além disso, Washington avalia impor uma sobretaxa adicional de 12,5% a dezenas de países, incluindo o Brasil.
Mesmo sem encontro reservado com Trump, Lula deve abordar o tema em sua participação nos debates sobre os desequilíbrios da economia global.
A avaliação do governo é que o G7 oferece uma oportunidade para defender o multilateralismo e criticar medidas unilaterais que, na visão brasileira, enfraquecem organismos como a Organização Mundial do Comércio (OMC).
Nos bastidores, integrantes do Planalto consideram que a proposta de sobretaxa de 25% é a medida com maior possibilidade de revisão no curto prazo. O assunto já vem sendo tratado por um grupo de trabalho criado após reunião entre Lula e Trump realizada em maio.
Enquanto a discussão política avança, o governo brasileiro continua apostando nas negociações técnicas com os Estados Unidos.
No sábado, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Marcio Elias Rosa, participou de uma reunião virtual com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer.
Segundo o governo, uma nova rodada de negociações deve ocorrer nos próximos dias.
Além das tarifas, também causaram desconforto em Brasília a decisão americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e o recente encontro do senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Casa Branca.
Durante a viagem, Lula também terá encontros previstos com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.
*Com O Globo