França reúne líderes do G7 após acordo de paz entre Estados Unidos e Irã

O acordo anunciado entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio deve dominar a cúpula do G7, que começa nesta segunda-feira em Évian-les-Bains, no leste da França.

Os líderes das maiores economias do mundo discutirão os efeitos do entendimento mediado pelo Paquistão, especialmente a reabertura do Estreito de Ormuz e os impactos sobre o mercado global de energia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anfitrião do encontro, afirmou que a prioridade será avaliar as consequências do acordo firmado entre Washington e Teerã, além de discutir os próximos passos para uma negociação mais ampla envolvendo o programa nuclear iraniano.

O G7 reúne Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Japão e Canadá. Além dos membros do grupo, também participam convidados como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes de países como Índia, Egito, Quênia e Coreia do Sul.

Reabertura de Ormuz está no centro das discussões

A principal preocupação dos líderes é garantir a reabertura duradoura do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo. O bloqueio da passagem pelo Irã durante o conflito elevou os preços da energia e gerou temores de desabastecimento global.

Macron afirmou que os países do G7 também discutirão alternativas para reduzir a dependência da região e diversificar as rotas de fornecimento de energia.

A expectativa é que o acordo entre EUA e Irã, cuja assinatura formal está prevista para sexta-feira na Suíça, contribua para normalizar o fluxo de petróleo e reduzir a volatilidade nos mercados internacionais.

Ucrânia e inteligência artificial também entram na pauta

Além do Oriente Médio, a guerra na Ucrânia será um dos principais temas da cúpula. Zelensky participará de reuniões na terça-feira e deve se encontrar com o presidente americano Donald Trump para discutir novas iniciativas relacionadas ao conflito com a Rússia.

Macron também pretende aproveitar o encontro para avançar em discussões sobre regulação da inteligência artificial e proteção de crianças no ambiente digital.

Executivos do setor, incluindo o CEO da OpenAI, Sam Altman, participarão de reuniões paralelas voltadas à segurança digital e ao desenvolvimento da tecnologia.

Trump chega após acordo com o Irã

Trump desembarca na França após anunciar, ao lado de autoridades iranianas, um acordo preliminar para encerrar a guerra iniciada em fevereiro. O entendimento prevê o fim das operações militares e a reabertura do Estreito de Ormuz, mas deixa para negociações futuras temas sensíveis como o programa nuclear iraniano.

A participação do presidente americano será acompanhada de perto pelos líderes europeus, que também pretendem discutir formas de pressionar a Rússia por um acordo de paz com a Ucrânia e reduzir riscos de novas crises geopolíticas que possam afetar a economia global.

Para Macron, a reunião representa uma das últimas oportunidades de reforçar sua agenda internacional antes do fim de seu mandato, previsto para 2027. Entre os temas estratégicos da França estão a autonomia energética europeia, a regulação da inteligência artificial e a redução da dependência de matérias-primas controladas pela China.

*Com AFP