Brics: reunião de cúpula começa neste domingo; veja a programação hora a hora

Rio de Janeiro - A reunião de cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e mais seis países, será realizada neste domingo, 6, no Rio de Janeiro.

O encontro terá três grandes sessões plenárias, com os temas Paz e Segurança e Reforma da Governança Global, Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial e Meio Ambiente, COP30 e Saúde Global.

O presidente Lula será o anfitrião do evento, pois ocupa a presidência rotativa do bloco. Além dele, estarão presentes chefes de Estado da África do Sul, Índia, Indonésia e outros países.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, participará por vídeo. O líder chinês Xi Jinping não participará e será representado pelo primeiro-ministro do país.

Veja a programação do Brics

Horários fornecidos pela organização do evento.

Domingo, 6 de julho

09h30: Cerimônia oficial de chegada dos Chefes de Estado e de Governo

10h30: Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros

10h50: Sessão plenária “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global”

12h35: Almoço de trabalho e debate sobre o tema “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global”

14h45: Cerimônia oficial de chegada dos Chefes de Delegação de Organismos Internacionais, Países de Engajamento Externo e Países Parceiros

16h: Sessão plenária “Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial”

20h: Recepção oficial oferecida pelo Presidente da República e pela senhora Janja Lula da Silva aos Chefes de Estado e de Governo e aos dirigentes de Organismos Internacionais

Segunda-feira, 7 de julho

08h45 — Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros, parceiros e de engajamento externo

09h — Sessão plenária “Meio Ambiente, COP30 e Saúde Global”

Quem vem e quem não vem ao Brics

As principais ausências no encontro no Rio de Janeiro serão de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e de Xi Jinping, da China. Putin é alvo de um mandado de prisão internacional por suas ações contra a Ucrânia e deverá participar do encontro de líderes por chamada de vídeo.

Já o governo chinês não informou a razão da ausência de Xi. O país será representado pelo primeiro-ministro Li Qiang.

Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, não confirmou participação. O país foi alvo de ataques de Israel e dos EUA nas últimas semanas, o que dificulta que ele deixe o país neste momento. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, também não virá, por causa dos conflitos no Oriente Médio.

Entre os líderes que vieram para o encontro, estão Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, Narendra Modi, premiê da Índia, e Prabowo Subianto, presidente da Indonésia.

Quais serão os principais temas do encontro do Brics?

As propostas finais que serão debatidas no encontro Brics estão sendo negociadas pelos diplomatas. A presidência brasileira apontou três áreas prioritárias: saúde, inteligência artificial e mudança do clima.

Em saúde, o objetivo é criar uma Parceria para Eliminar Doenças Socialmente Determinadas, que prevê ampliar a cooperação em vacinas.

Na área de IA, a proposta é criar uma espécie de governança internacional no tema, além de ampliar o acesso de países do Sul Global à tecnologia.

Em mudança climática, temas como "multilateralismo ambiental" e "governança global equilibrada e inclusiva" deverão estar na declaração final, cuja proposta inicial é elaborada por diplomatas dos países do bloco.